G-League : Les Raptors en catimini

Sans faire trop de bruit jusqu’à maintenant, les Raptors du 905 s’en sortent plutôt bien. Très bien même avec une septième victoire en dix matchs, la dernière hier face à Greensboro (126-117). Le héros du match a été nul autre que Nik Stauskas, l’ancien des Kings et des Sixers, qui finit à 27 points, avec sept réussites à 3-points, le nouveau record à battre dans la Bulle.

Gary Payton II a noirci la feuille de stats avec 10 points, 7 interceptions, 6 rebonds, 5 passes, et un énorme contre (voir plus bas) ! L’ancien des Pacers, Alize Johnson (25 points, 14 points, 8 passes) et l’ancien des Pistons, Henry Ellenson (19 points, 12 rebonds) ont fini en double-double. Tout roule pour les Raptors qui profitent même d’une défaite des Blue Coats pour grimper sur le podium du classement provisoire.

Green, Porter, Poku… Du talent plein les doigts

Dans le même temps, la surprise de la soirée a été la lourde défaite du Ignite qui a perdu de vingt points face aux Salt Lake City Stars de Tyler Bey (17 points, 8 rebonds). Le très attendu Jalen Green a pourtant réussi son meilleur match à 24 points mais Jonathan Kuminga a déchiré aux tirs (10 points, 9 rebonds mais 3/12 aux tirs).

En triple double la veille, le futur Rocket, Kevin Porter Jr., a de nouveau délivré une solide partition, à 29 points, 10 rebonds et 6 passes. Il y a eu du déchet tout de même à 8/21 aux tirs et 5 balles perdues en chemin. Les Vipers s’imposent néanmoins pour une deuxième victoire de rang.

Enfin, dans le duel de haut de tableau, ce sont les Spurs qui ont eu raison d’Oklahoma City dans une rivalité qui fleure bon la NBA. Austin enchaîne aussi un deuxième succès de rang, gâchant au passage la titularisation de Jaylen Hoard (10 points, 5 rebonds) et la ligne de stats, longue comme ses bras, d’Aleksej Pokusevski (12 points à 4/14 aux tirs, 19 rebonds, 5 passes, 4 contres, 5 balles perdues).

Assigné par les Bulls chez les Spurs il y a deux jours, Adam Mokoka a fait son apparition… sur la feuille de stats du club d’Austin hier, mais il n’est pas encore entré en jeu. On espère le voir à l’œuvre très vite puisque les Spurs seront sur le pont demain face aux Warriors d’Axel Toupane (qui affronte Elie Okobo et les Nets aujourd’hui).

Les résultats complets

Agua Caliente Clippers – Fort Wayne Mad Ants (108-109)

Delaware Blue Coats – Lakeland Magic (107-115)

Salt Lake City Stars – G League Ignite (107-87)

Oklahoma City Blue – Austin Spurs (106-109)

Rio Grande Valley Vipers – Canton Charge (120-102)

Raptors 905 – Greensboro Swarm (126-117)

1. Erie BayHawks (8v – 2d)

2. Austin Spurs (8v – 3d)

3. Raptors 905 (7v – 3d)

4. Delaware Blue Coats (7v – 3d)

5. Santa Cruz Warriors (7v – 3d)

6. Oklahoma City Blue (7v – 3d)

7. Weschester Knicks (6v – 4d)

8. G League Ignite (6v- 4d)

9. Lakeland Magic (5v – 5d)

10. Fort Wayne Mad Ants (5v – 6d)

Les dernières performances des Français

Jaylen Hoard (Blue) : 10 pts (3/10 aux tirs dont 0/3 à 3-points), 5 rbds, 2 pds, 1 ct, 2 to en 19 minutes

Axel Toupane (Warriors) : prochain match ce soir face aux Nets

Elie Okobo (Nets) : prochain match ce soir face aux Warriors

Adam Mokoka (Spurs) : prochain match demain face aux Warriors

