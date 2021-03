G-League : les Warriors pour le grand huit !

Alors qu’on entre dans la dernière semaine de compétition, et que les Wolves sont autant à la rue en G-League qu’en NBA, en étant la seule équipe déjà éliminée de la course aux playoffs, ce sont les Warriors de Santa Cruz qui ont le vent en poupe. Les coéquipiers d’Axel Toupane, qui a encore fini en double-double samedi avec 12 points et 15 rebonds, restent sur huit victoires de rang, dont deux en deux jours ce weekend.

Face aux Nets d’Elie Okobo (11 points, 8 passes, 4 rebonds), les Warriors n’ont pas fait dans le détail avec +20 en fin de compte. Et puis, dimanche, ils ont à nouveau vaincu, plus difficilement, les Spurs du nouvel arrivant, Adam Mokoka (0 point en 10 minutes) pour s’inviter à la 2e place du classement, derrière les Bayhawks.

Erie maintient son rythme avec deux succès ce weekend également, face aux Clippers d’abord, puis très largement face au Swarm avec 35 points d’écart ! Justin Wright-Foreman et Naji Marshall ont été les plus en vue, même si on notera tout de même les 22 rebonds gobés par Jarrod Uthoff dans la démonstration face à Greensboro.

Le Ignite au buzzer !

Par ailleurs, Oklahoma City et le 905 ont également amélioré leur bilan avec une victoire pendant le weekend. Le Blue a pour le coup fait chuter les Blue Coats qui sont dans une période difficile, de quatre défaites de suite, après avoir été longtemps leaders. Jaylen Hoard a été complet et efficace avec 8 points, 7 rebonds et 6 passes.

Le Ignite continue en tout cas de surprendre son monde en gardant le cap dans la course aux playoffs, notamment grâce à un succès étriqué, arraché sur le gong et un tir improbable du jeune Isaiah Todd, à mi-distance, en se retournant sur un pied, et avec la planche en plus !

Sachant que chaque équipe doit disputer 15 matchs en tout, les playoffs vont arriver très vite, à partir de samedi prochain, le 6 mars. Tout comme les Wolves, ça sent déjà le sapin pour les Stars, les Clippers et le Hustle…

Les résultats complets

Samedi 27 février :

Erie BayHawks – Agua Caliente Clippers (94-89)

Oklahoma City Blue – Delaware Blue Coats (129-114)

Westchester Knicks – Raptors 905 (115-127)

Long Island Nets – Santa Cruz Warriors (88-108)

G League Ignite – Canton Charge (113-112)

Memphis Hustle – Iowa Wolves (114-123)

Dimanche 28 février :

Austin Spurs – Santa Cruz Warriors (104-109)

Fort Wayne Mad Ants – Lakeland Magic (98-101)

Rio Grande Valley Vipers – Salt Lake City Stars (97-88)

Greensboro Swarm – Erie Bayhawks (91-126)

Iowa Wolves – Westchester Knicks (111-105)

1. Erie BayHawks (10v – 2d)

2. Santa Cruz Warriors (9v – 3d)

3. Oklahoma City Blue (8v – 3d)

4. Raptors 905 (8v – 3d)

5. Austin Spurs (8v – 4d)

6. G League Ignite (7v- 4d)

7. Delaware Blue Coats (7v – 4d)

8. Lakeland Magic (6v – 5d)

9. Rio Grande Valley Vipers (6v – 6d)

10. Westchester Knicks (6v – 6d)

Les dernières performances des Français

Axel Toupane (Warriors) : 12 pts (4/11 aux tirs dont 1/7 à 3-points), 15 rbds, 3 pds, 1 int, 1 ct, 1 to en 32 minutes

Elie Okobo (Nets) : 11 pts (5/13 aux tirs dont 1/5 à 3-points), 4 rbds, 8 pds, 3 int, 2 to en 32 minutes

Jaylen Hoard (Blue) : 8 pts (3/6 aux tirs), 7 rbds, 6 pds, 2 int, 1 ct, en 25 minutes

Adam Mokoka (Spurs) : 0 pt (0/4 aux tirs dont 0/3 à 3-points), 1 rbd, 1 pd en 10 minutes

