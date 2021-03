G-League : le Magic défiera les Blue Coats en finale

Équipe surprise des playoffs, le Magic continue son parcours à la Cendrillon dans la « bulle » de G-League. Après avoir battu les Bayhawks grâce à un barrage de tirs à 3-points, Lakeland a de nouveau fait tomber une équipe mieux classée, les Santa Cruz Warriors, derrière une grosse adresse de loin (17/42).

Mené par Robert Franks à 23 points, 7 rebonds, dont 5/8 à 3-points, plus Jeff Dowtin qui réussit son meilleur match à 17 points, plus 6 passes, le Magic a encore fait preuve de cohésion collective, en utilisant la force de son banc qui a totalement dominé les remplaçants adverses (57 à 24).

Côté Warriors, on a manqué de fraîcheur à l’image d’Axel Toupane qui termine avec 13 points, 10 rebonds et 5 passes mais qui a complètement déchiré aux tirs à 3/17 dont 1/8 à 3-points. À ses côtés, Jeremy Lin (20 points, 5 passes) et Alen Smailagic (17 points, 8 rebonds) ont bien essayé de limiter la casse, mais en vain (108-96).

Les Blue Coats font tomber la tête de série

Sans la moindre victoire en playoffs dans leur histoire avant la bulle de cette année, les Blue Coats du Delaware se battront en fin de compte pour le titre ce jeudi face à Lakeland. Après avoir battu Austin au premier tour, Delaware a fait tomber la tête de série n°1 du tournoi, les Raptors. Une victoire nette et sans bavure (127-100) !

C’est le trio habituel des « two-way » qui a encore frappé pour les Tuniques Bleues avec Isaiah Joe à 24 points et 5 rebonds (même si à 7/17 aux tirs), Paul Reed (26 points, 10 rebonds, 5 passes, 3 contres) et Rayjon Tucker (16 points). On peut y ajouter un très bon Braxton Key à 21 points, 7 rebonds en 18 minutes de jeu en sortie de banc, ainsi que Justin Robinson à 18 points et 14 passes (mais aussi 7 balles perdues).

Pour les Raptors, si Alize Johnson a encore noirci la feuille de match avec 26 points et 15 rebonds ou que Gary Payton II (17 points, 5 rebonds, 5 interceptions) a été très actif en sortie de banc, les autres titulaires ont été trop maladroits pour pouvoir tenir le rythme, avec Nik Stauskas à 13 points à 6/13 aux tirs, Henry Ellenson qui finit aussi à 13 points et 7 rebonds, mais à 4/14 aux tirs, et deux Matt en détresse : Mooney à 2/10 et Morgan à 3/11…

Les playoffs

Premier tour :

Raptors 905 – G League Ignite (102-127)

Santa Cruz Warriors – Rio Grande Valley Vipers (81-110)

Erie Bayhawks – Lakeland Magic (110-139)

Delaware Blue Coats – Austin Spurs (124-103)

Les demi-finales

Lakeland Magic – Santa Cruz Warriors (108-96)

Raptors 905 – Delaware Blue Coats (100-127)

La finale

Lakeland Magic – Delaware Blue Coats

Les performances des Français

Axel Toupane (Warriors) : 13 pts (3/17 aux tirs dont 1/8 à 3-points), 10 rbds, 5 pds, 1 int, 2 to en 39 minutes

Les meilleures actions de la journée

