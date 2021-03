G-League : Axel Toupane brille encore avec les Warriors

Mal partis avec trois défaites sur leur quatre premières rencontres, les Warriors n’ont plus perdu depuis leur faux-départ. Hier, face aux leaders de la Bulle, les Erie Bayhawks, Santa Cruz a facilement vogué vers la victoire derrière un excellent Axel Toupane à 22 points et 7 rebonds, plus la touche artistique avec un layup après un tour de passe-passe dans le dos, hommage à Jamal Crawford.

Avec 18 points, 8 rebonds et 4 passes de moyenne, Axel Toupane est clairement le Français le plus en vue dans la « bulle » avec un très bon 56% de réussite aux tirs, dont 37% derrière l’arc. À ses côtés, Jacob Evans (24 points, 7 rebonds) et Alen Smailagic (13 points, 11 rebonds, 7 passes) ont aussi été très productifs quand Jeremy Lin (9 points, 9 passes) a fait tourner la boutique.

Adam Mokoka se montre pour sa deuxième sortie

Au rayon des Français, on avait encore droit à un duel hier avec Elie Okobo (13 points, 3 passes) et Adam Mokoka (10 points, 6 rebonds, 5 passes). Ce sont les Spurs de ce dernier qui ont vaincu pour consolider leur place dans le Top 4 grâce à deux belles performances en sortie de banc, de Kaleb Johnson (14 points, 11 rebonds) d’une part et de Kenny Williams (20 points, 6 rebonds).

Dans les trois autres rencontres du soir, les Vipers de Kevin Porter Jr. (20 points, 8 rebonds, 7 passes, 7 balles perdues) ont renforcé leur positionnement pour les prochains playoffs en battant les Wolves alors que les Stars et le Hustle ont remporté des victoires pour du beurre, déjà largués au classement. Pour Salt Lake City, on notera les belles fiches du rookie australien des Mavs, Josh Green (22 points, 8 passes, 6 rebonds), du « two-way contract » des Mavs, Tyler Bey (17 points, 17 rebonds) et du vétéran – ancien des Mavs – Yogi Ferrell (29 points).

Les résultats complets

Santa Cruz Warriors – Erie Bayhawks (121-91)

Long Island Nets – Austin Spurs (88-102)

Iowa Wolves – Rio Grande Valley Vipers (111-119)

Fort Wayne Mad Ants – Salt Lake City Stars (93-109)

Memphis Hustle – Westchester Knicks (118-112)

1. Santa Cruz Warriors (10v – 3d)

2. Erie BayHawks (10v – 3d)

3. Raptors 905 (9v – 3d)

4. Austin Spurs (9v – 4d)

5. Oklahoma City Blue (8v – 4d)

6. Delaware Blue Coats (8v – 4d)

7. G League Ignite (7v- 5d)

8. Lakeland Magic (7v – 5d)

9. Rio Grande Valley Vipers (7v – 6d)

10. Westchester Knicks (6v – 7d)

Les dernières performances des Français

Axel Toupane (Warriors) : 22 pts (9/14 aux tirs dont 2/4 à 3-points), 7 rbds, 3 pds, 1 to en 26 minutes

Elie Okobo (Nets) : 13 pts (5/12 aux tirs dont 2/4 à 3-points), 2 rbds, 3 pds, 3 int en 33 minutes

Adam Mokoka (Spurs) : 10 pts (4/10 aux tirs dont 2/6 à 3-points), 6 rbds, 5 pds, 1 int, 1 ct, 3 to en 26 minutes

Jaylen Hoard (Blue) : prochain match ce soir face aux Raptors

Les meilleures actions de la dernière journée

