Stats & Highlights | Les Bulls en veulent encore plus, les Blazers ne rêvent plus

Assurés de disputer le « play-in », les Bulls veulent désormais grimper jusqu’à la 8e place. Ce qui leur permettrait d’avoir deux chances d’aller en playoffs… Pour cela, Coby White place son équipe sur les bons rails avec 37 points et un gros coup de chaud dans le 4e quart-temps pour prendre 20 points d’avance. À ses côtés, Josh Giddey continue de noircir la feuille avec 23 points, 10 rebonds et 8 passes, et Chicago signe une 3e victoire d’affilée pour rester au contact des Hawks.

Toujours à l’Est, les Raptors s’appuient sur le meilleur match en carrière de Jonathan Mogbo pour s’imposer 120-109 face aux Nets. Les deux formations sont en vacances depuis plusieurs jours, et le rookie bat tous ses records personnels avec 17 points, 11 rebonds et 7 passes. C’est le seul intérêt de cette rencontre…

A Boston, on peut encore arracher la première place et Derrick White (19 points) et ses partenaires ne font qu’une bouchée des Wizards : 124-90. Les Celtics signent ainsi une 16e victoire en 18 matches, et côté Washington, Alex Sarr compile 16 points, 4 rebonds et 2 passes avec un médiocre 2 sur 9 à 3-points.

Pas de « play-in » pour Portland

Malgré leur victoire face aux Spurs (120-109), les Blazers sont éliminés de la course au « play-in ». La faute à la victoire surprise des Kings à Cleveland. Côté Portland, Toumani Camara compile 23 points et 11 rebonds, et c’est lui, à 3-points, qui stoppe la tentative de braquage des Spurs de Stephon Castle (22 points).

Enfin, les Bucks dominent les Pelicans (111-107) sans Damian Lillard, ni Giannis Antetokounmpo. C’est Gary Trent Jr (29 points) et Brook Lopez (20 points, 12 rebonds) qui se relaient en attaque pour arracher un 4e succès de suite. Kevin Porter Jr fête sa titularisation avec 20 points.

Charlotte – Chicago : 117-131

CHA 117 CHI 131 BRO 109 TOR 120 OKC 99 LAL 126 ATL 147 UTH 134 BOS 124 WAS 90 CLE 113 SAC 120 POR 120 SAS 109 NYK 112 PHO 98 DEN 120 IND 125 GSW 96 HOU 106 NOR 107 MIL 111

New Orleans – Milwaukee : 107-111

Brooklyn – Toronto : 109-120

Boston – Washington : 124-90

Portland – San Antonio : 120-109

