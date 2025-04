Les Kings sortent le très grand jeu à Cleveland

Cleveland devra encore attendre un peu avant de sabrer le champagne pour fêter sa première place de la conférence Est. Les Cavaliers sont tombés sur des Kings sacrément déterminés, qui ont pu compter sur leur trident DeRozan-LaVine-Sabonis pour tenir jusqu’au bout et arracher une précieuse victoire en vue de la course au play-in.

C’est encore une fois Domantas Sabonis qui a su démarrer très fort pour mettre son équipe sur les bons rails. Auteur de 15 points dont deux 2+1 en premier quart-temps, le Lituanien a permis aux siens de prendre l’avantage après 12 minutes (27-31). Cleveland n’a pas lâché pour autant, et après les deux envolées d’Evan Mobley, c’est Isaac Okoro qui est sorti du bois avec trois paniers pour alimenter un 10-0 et replacer les locaux en tête (45-39). L’euphorie aura toutefois été de courte durée, entre la réaction du trio DeRozan-LaVine-Sabonis avant la pause et le 3-points miraculeux de Keon Ellis au buzzer de la mi-temps (57-56).

Les Cavaliers se rapprochent puis craquent

Le troisième quart-temps a confirmé la donne, entre la rapide sortie de Donovan Mitchell, touché à la cheville gauche, et la nouvelle démonstration de force du Big Three des Kings, grand artisan d’un cinglant 23-4 asséné en fin de période pour passer à +14, entre les deux flèches de loin de Zach LaVine et les numéros de DeMar DeRozan, également auteur d’un 3-points pour porter la marque à 77-91.

Porté par le retour de Donovan Mitchell et les coups d’éclat d’un Ty Jerome déchaîné, Cleveland a toutefois réussi à relancer la partie et même à repasser devant sur deux exploits de Jerome (99-97). Mais les Kings sont restés imperturbables et ont continué d’exécuter leur attaque en trouvant de l’adresse. Mention spéciale pour Zach LaVine, qui a planté trois paniers à 3-points et un lay-up qui ont fini par écœurer les Cavs (111-118), même si DeMar DeRozan et Keon Ellis ont également fait leur part du boulot, à 3-points ou sur deux contres précieux de Keon Ellis sur Donovan Mitchell et Evan Mobley. Dans une fin de match étrange, où les Cavs y ont paradoxalement cru jusqu’au bout, c’est une nouvelle décision arbitrale en faveur de Sacramento, la faute au talon de Donovan Mitchell qui a débordé sur la ligne de touche, qui a scellé le sort de la rencontre (113-120).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Un « Big Three » injouable. Quelle performance du trio DeRozan-LaVine-Sabonis ! Les trois ont cumulé 92 des 120 points inscrits par les Kings, avec des pourcentages également impressionnants (respectivement 10/18, 15/21 et 11/15 au tir). De quoi maintenir Sacramento à flot jusqu’au bout, avec donc le finish remarqué de Zach LaVine dont le 7/11 à 3-points a fait le plus grand bien aux Californiens.

Le retour réussi de Ty Jerome. Quel plaisir de retrouver l’arrière de Cleveland, qui n’avait plus joué depuis dix jours et qui est revenu comme si de rien n’était. Il a régalé dès son entrée en jeu et a également été précieux pour permettre à Cleveland d’y croire jusqu’au bout, terminant meilleur marqueur de son équipe, à 20 points à 9/13 au tir en seulement 23 minutes de jeu.

Une alerte sans conséquence pour Donovan Mitchell. Les Cavs ont retenu leur souffle lorsque Donovan Mitchell s’est écroulé peu après la pause. Sur une action anodine, alors qu’il revenait en défense, l’arrière des Cavs a marché sur le talon de Keon Ellis, lui causant une vive douleur à la cheville gauche, heureusement sans conséquence. Après un court passage au vestiaire, il est finalement revenu en jeu en fin de troisième quart-temps et a rapidement rassuré tout le monde. Il aurait même pu être le héros de la fin de match si les Cavs avaient réussi à renverser Sacramento.

Le poids des « challenges ». La rencontre a été marquée par plusieurs décisions arbitrales qui ont profité aux Kings, notamment deux « challenges », à 73-72, lorsque Domantas Sabonis a été injustement sanctionné d’un passage en force finalement annulé, puis lorsque Cleveland a demandé une faute de Trey Lyles (inexistante) sur un tir de Donovan Mitchell. Les deux décisions ont donc profité aux Kings, à juste titre. En revanche, comment les arbitres ont pu valider le lay-up de Zach LaVine inscrit après le buzzer des 24 secondes sans revenir sur leur décision ? Toute la salle a revu l’action, et le ballon était encore clairement dans la main de l’ailier au moment du buzzer. Deux points qui ont un peu plombé la fin de match et la tentative de « come-back » des Cavs, jusqu’aux trois lancers finalement refusés à Donovan Mitchell, coupable d’avoir laissé son talon traîner sur la ligne de touche.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.