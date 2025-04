Les Hawks se reprennent contre le Jazz

Deux matchs, deux ambiances. Et aussi, deux résultats bien différents pour les Hawks. Incapable de rivaliser avec l’adresse longue distance des Knicks la veille et dépassé physiquement, Atlanta a affiché un visage diamétralement opposé face au Jazz, ce dimanche. « On voulait juste jouer dur et revenir à ce qu’on avait l’habitude de faire. On souhaitait simplement retrouver notre alchimie, notre collectif et on a fait un très bon match », s’enthousiasme Zaccharie Risacher, après la victoire 147-134.

Avec une énorme adresse à 3-points (15/28 à la pause), les Hawks avaient déjà pris 20 points d’avance, juste avant la mi-temps (68-48). Des quatre paniers primés réussis en quatre tentatives du shooteur tchèque, Vit Krejci à des Onyeka Okongwu et Trae Young en mode top scoreur à la pause (15 points chacun), la franchise géorgienne semblait inaccessible.

Un collectif des Hawks bien en place

Opposé à une équipe en quête de victoire après trois défaites de rang pour s’assurer la meilleure place possible au « play-in », le Jazz – promis à la dernière place de la conférence Ouest depuis bien longtemps – s’est accroché mais n’est jamais parvenu à repasser devant. Keyonte George (27 points) et Isaiah Collier (27 points) ont continué leur chantier au retour des vestiaires, sans réussir à inverser la tendance.

Car le collectif des Hawks était très bien huilé. Avec 43 passes décisives (le meilleur total des Hawks dans un match sans prolongation depuis 1993) et six joueurs à plus de 16 points, Onyeka Okongwu (27 points à 12/18 aux tirs et 12 rebonds) et sa bande ont déroulé… « C’est notre identité et c’est la meilleure manière de jouer. Quand la balle bouge, tout est beaucoup plus simple », décrit posément Zaccharie Risacher, alors que Dyson Daniels tente – comme souvent – de le déconcentrer en lançant des « Zacchharrriee » à tout-va dans le vestiaire. Si l’ambiance est décontractée et bon enfant, le momentum que connait actuellement Atlanta n’aspire guère à l’optimisme, à quelques jours du « play-in »…

Dès mardi, les Hawks (8e à l’Est, 36 victoires – 41 défaites) de Zaccharie Risacher aborderont un double rendez-vous crucial et déterminant face au Magic avec une première rencontre en Floride, avant de le retrouver à la State Farm Arena, pour clôturer la phase régulière, le 13 avril. De son côté, le Jazz (15e à l’Est, 16 victoires – 63 défaites), qui vient d’encaisser sa neuvième défaite de suite en Géorgie, a encore trois petites rencontres à disputer, avant de mettre fin à son calvaire (contre Portland, contre OKC et à Minnesota).

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Les shooteurs des Hawks revanchards en première mi-temps. Alors que les Knicks avaient fait trembler les filets de la State Farm Arena la veille, les Hawks ont, eux aussi, eu leur coup de chaud. En inscrivant quinze paniers à 3-points en première mi-temps, ils ont égalé le record de la franchise, établi en deuxième mi-temps lors de la victoire face au Magic (115-112), avec un 15/24 aux primés, le 3 mars 2021. Leur adresse longue distance (seulement 7 primés inscrits au retour des vestiaires pour un 22/41, soit 54%, au final) s’est étiolée mais l’avance acquise en première période leur a toutefois permis de signer une victoire facile. Cependant, cette surperformance offensive ne doit pas masquer les difficultés défensives du moment puisque que les Hawks ont encaissé 120 points ou plus pour la 7e fois de suite…

— Dyson Daniels se rapproche d’Allen Iverson. Avec trois nouvelles interceptions face au Jazz, l’Australien des Hawks devrait signer le plus grand total d’interceptions sur une saison depuis le début du siècle. Il pourrait ainsi dépasser mardi, à Orlando, Allen Iverson et ses 225 interceptions en 2003. Il ne lui en manque plus que quatre…

— Zaccharie Risacher fidèle à lui-même. Toujours aussi précieux dans le collectif des Hawks, l’ancien poste 3 de Bourg-en-Bresse a connu une première période contrastée et n’a pas rentré ses tirs primés, notamment depuis l’aile gauche, qu’il avait l’habitude de mettre ces derniers mois. Il s’est rassuré au retour des vestiaires en allant « driver » dans la raquette pour marquer des points faciles. Lourdement pénalisé (4 fautes), il a également inscrit un panier primé pour repousser le Jazz à douze longueurs, au début du 4e quart-temps (122-110). Au final, il termine à 16 points à 6/12 aux tirs dont 2/3 de loin, 2 rebonds et 2 passes en 22 minutes.

