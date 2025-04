Les Hawks de nouveau débordés physiquement

En s’inclinant contre les Knicks, les Hawks ont indirectement validé leur place pour le « play-in », puisqu’ils ne peuvent plus mathématiquement arracher une place dans le Top 6 de la conférence Est. Ils ont surtout confirmé leurs limites du moment, mais aussi de la saison, notamment en défense.

Pour la sixième fois de suite, les Hawks ont encaissé au moins 120 points. En shootant à 53% de réussite globalement et 51% à 3-pts, Karl-Anthony Towns et ses coéquipiers n’ont pas été beaucoup dérangés.

« Ils ont été bien plus agressifs que nous. Ils ont mis des shoots », constate et regrette Terance Mann. « On n’a pas été agressif en attaque non plus, en n’allant pas dans la raquette, en ne prenant pas les bonnes décisions, même si on a eu quelques tirs ouverts, qui ne sont pas tombés dedans. Eux, ils ont mis des tirs, ont été physiques, bien plus tranchants que nous. »

Les ballons perdus ont aussi fait mal aux Hawks, pas seulement en privant Trae Young de munitions offensives mais en donnant des armes aux Knicks. New York a profité des 15 ballons perdus de son adversaire pour inscrire 18 points.

« On doit faire plus attention sur chacune de ces actions, qui représentent des défis, notamment sur les courses en défense », demande Quin Snyder. « On doit être prêt à courir, à revenir en défense, c’est tout ce qui compte. »

Avec cinq défaites en six matches, dont trois de suite en ce moment, les Hawks sont dans le dur et un calendrier pour finir la saison assez clément (Utah, Brooklyn et Philadelphie) mais important (une double confrontation avec Orlando) peut servir de rampe de lancement avant le match de « play-in », qui décidera de la suite de la saison très moyenne et trop irrégulière d’Atlanta.

« On doit être concentré sur ce qu’on essaie de faire. On doit trouver des solutions. On s’est un peu éloigné de ça depuis quelques matches, sur les dernières défaites », se lamente Terance Mann.