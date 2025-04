Derrière une attaque de feu, les Knicks enfoncent les Hawks !

La State Farm Arena a des faux airs de Madison Square Garden en ce samedi après-midi. Avec des dizaines de maillots des Knicks, l’antre des Hawks – dont les tribunes basses étaient loin d’être pleines – n’était pas vraiment acquise à la cause géorgienne. D’ailleurs, il n’a fallu qu’un demi quart-temps pour entendre les fans new-yorkais crier leur amour pour leur franchise de cœur dans un début de match où Karl-Anthony Towns et ses coéquipiers ont rapidement pris les commandes du match (+10, 17-27), après sept minutes de jeu.

Les joueurs de la Grosse Pomme, toujours privés de Jalen Brunson, dont le retour est attendu demain, ont poussé les Hawks à la faute (7 balles perdues). Douze premières minutes annonciatrices de la suite de la rencontre…

Les Hawks sauvent un peu les apparences

Maladroits à 3-points (7/26 à la pause), les Hawks – menés de six points à la fin du premier quart-temps (31-37) – ont eu toutes les peines du monde à stopper l’attaque new-yorkaise. Les hommes de Quin Snyder ont ainsi pris la foudre de loin, avec un énorme 11/16 derrière l’arc du côté des Knicks. Au bord de la catastrophe industrielle, ils ont encaissé un 15-0 en moins de trois minutes (de 41-51 à 41-66) sous les assauts de la triplette OG Anunoby – Karl-Anthony Towns – Mikal Bridges, qui inscrit à elle seule 49 points.

Assommés à la pause (53-78), les Hawks ne se sont pas relevés de cette première période cauchemardesque. Moins scoreur et plus passeur ces derniers temps, Trae Young n’a pas pu voler au secours de son équipe. Auteur de 13 points à la pause, le maestro des Hawks a scoré ses premiers points de la deuxième période au début du dernier quart-temps sur un tir primé (87-110) pour finir avec 16 points et 9 passes, à 5/15 au tir.

Les Hawks, sans aucune révolte apparente, ont même compté jusqu’à 34 points de retard (99-65) au milieu du troisième quart-temps. Certes, les hommes de Quin Snyder vont sauver les apparences alors que les Knicks vont arrêter de jouer sur la fin (121-105) pour limiter l’impact numérique de la fessée. Mais tout cela n’a pas l’air de chagriner les fans géorgiens, d’humeur dansante, à chaque intervalle de jeu…

Les Hawks (8es, 36 victoires – 41 défaites) essayeront de se rattraper contre le Jazz dès dimanche, alors que les Knicks (49 victoires – 28 défaites), également en « back-to-back », retrouveront le MSG contre les Suns.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Une attaque new-yorkaise en feu ! Adroits de près (45/84) comme de loin (15/29), Karl-Anthony Towns (30 points, 11 rebonds) et les Knicks n’ont fait aucun cadeau à leurs hôtes du soir.

— Atlanta officiellement hors course pour le Top 6. Dans le creux de la vague avec une cinquième défaite en six matchs, les Hawks ne pourront plus rattraper les Bucks, officiellement qualifiés pour les playoffs avec cette lourde défaite d’Atlanta. La franchise géorgienne, trop inconstante tout au long de la saison pour espérer un Top 6 à l’Est, devra négocier au mieux ses cinq derniers matchs. La double confrontation contre le Magic s’annonce décisive dans le duel pour la 7e place, synonyme d’avantage du terrain en « play-in ».

— Trae Young, meilleur passeur des Hawks sur une saison. Auteur de 16 points et 9 passes passes face aux Knicks, le meneur star d’Atlanta a battu le record de la franchise jusque-là détenu par Doc Rivers sur la saison 1986/87. Jamais un joueur des Hawks n’avait délivré 824 passes ou plus sur une saison ! Une petite note positive dans un triste après-midi…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.