Jalen Brunson de retour, les Knicks résistent au show Devin Booker

Si New York avait le plaisir de revoir Jalen Brunson en tenue (15 points, 6 passes), Phoenix restait en revanche encore privé de Kevin Durant. Un absent de marque contre un adversaire de ce calibre et, malgré un Devin Booker en état de grâce (40 points), les Suns ont dû s’incliner pour la sixième fois d’affilée (112-98). Laissant leurs espoirs de play-in s’éloigner davantage, avec maintenant deux matchs et demi de retard sur le Top 10.

Il faut dire que les coéquipiers de OG Anunoby (32 points), Mikal Bridges (22 points) et Karl-Anthony Towns (19 points, 13 rebonds) ont tranquillement maîtrisé cette partie, en disposant d’une dizaine de points d’avance tout le long et en ne se faisant qu’une légère frayeur dans le quatrième quart-temps, quand leur avance est redescendue à deux possessions. Mais les Knicks ont vite retrouvé leurs esprits, pour terminer le travail et filer tout droit vers leur septième victoire en neuf matchs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Revoilà Jalen Brunson. Un mois tout pile après son dernier match et sa blessure à la cheville, Jalen Brunson retrouvait les parquets et sa place de titulaire des Knicks. Une excellente nouvelle pour son équipe, à deux semaines du lancement des playoffs. On ne peut pas dire qu’il a particulièrement brillé dans cette soirée, gâchant plusieurs possessions et shoots, mais l’essentiel était ailleurs pour New York et il a su planter un 3-points capital dans le « money time ». D’autant que ses coéquipiers, OG Anunoby en tête, ont fait le boulot à ses côtés. À l’image de ces dernières semaines, finalement…

– C’était Devin Booker contre tout New York. Un Devin Booker à 40 points et 16/29 au shoot n’aura même pas permis aux Suns de rivaliser avec ces Knicks. C’est dire à quel point il existait une classe d’écart entre les deux équipes au Garden. Avec une adresse à 3-points en berne –certes compensée par un grand nombre de secondes chances– et une défense poreuse sur transition mais aussi sur l’homme, les joueurs de Mike Budenholzer se sont longtemps retrouvés face à leurs démons les plus profonds, qui les auront finalement handicapés toute la rencontre. Une aubaine pour OG Anunoby, Karl-Anthony Towns, Mikal Bridges &co…

– OG Anunoby reste brûlant. Cela fait désormais dix matchs consécutifs à plus de 20 points marqués pour OG Anunoby (27.6 points de moyenne) et il s’agit tout simplement de sa plus longue série en carrière. Meilleur joueur des Knicks depuis maintenant un bon mois, l’ailier est en pleine confiance et il rayonne donc de chaque côté du terrain. Les playoffs approchant, Tom Thibodeau ne peut évidemment que se réjouir de voir son homme à tout faire évoluer à un tel niveau de jeu, lui qui a notamment tout écrasé dans le troisième quart-temps avec… 19 points ! Au moment où New York a creusé son écart significatif.

– La barre des 50 pour New York. Solides troisièmes de la conférence Est, enfin au complet au meilleur moment, les Knicks atteignent les 50 victoires sur la saison pour la deuxième année de suite. Du jamais-vu pour la franchise depuis la période 1991-1995 et, plus les jours passent, plus la ville se prend à rêver d’une longue campagne de playoffs…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.