Les Lakers étrillent le Thunder et envoient un message à toute la ligue !

Le Thunder n’était pas du genre à tendre l’autre joue cette année, dimanche ce fut le cas et de quelle manière. OKC a reçu une vraie gifle de la part des Lakers, auteurs d’un match remarquable des deux côtés du terrain dimanche pour s’imposer 99-126. Los Angeles signe une de ses victoires les plus probantes de la saison, et a de quoi faire trembler plus d’une équipe dans cette fin de saison en évoluant de la sorte.

Le premier quart-temps est un régal offensif, beaucoup moins pour la défense du Thunder. Les Lakers sont déjà parfaitement réglés et alternent entre jeu rapide et adresse extérieure. Los Angeles y ajoute une défense comme rarement les hommes de JJ Redick en ont proposé cette saison. Shai Gilgeous-Alexander fait son habituel chantier (10 points, 6 passes dans le seul premier quart) mais il doit se battre sur chaque situation pour trouver sa position. Luka Doncic, lui, ne semble dérangé par aucun des défenseurs face à lui, et plane sur le début de match avec des tirs plus forts les uns que les autres. Dans son sillage, les Lakers inscrivent 24 points après six minutes, 42 à la fin du premier quart.

Une première période comme dans un rêve pour L.A.

Et la folle série offensive est loin d’être terminée. Les visiteurs passent un 15-3 à cheval sur le premier et le deuxième quart-temps grâce à une réussite insolente de loin. LeBron James y va de son shoot derrière l’arc, et les Lakers sont à 10/12 à 3-points pour prendre vingt longueurs d’avance (35-55, 15′). « OKC » est groggy et ne semble pas savoir comment éteindre l’incendie, malgré un court passage réussi sans « SGA » sur le parquet. Car Luka Doncic est de retour aux affaires et poursuit sur le mode « Luka Magic ». Le Slovène est irrésistible à la création pour trouver ses coéquipiers derrière l’arc. Passe aveugle, par-dessus sa-tête… Tout y passe. Doncic est dans une autre dimension et fait grimper l’écart à 29 points dans un silence de cathédrale ! Le Thunder rend le retour aux vestiaires un peu moins indigeste en réduisant son débours à 22 unités (56-78).

La deuxième période est moins flamboyante en attaque pour les visiteurs, moins en verve de loin. Mais les Lakers font mieux que compenser, avec une superbe activité défensive. Shai Gilgeous-Alexander tente bien tout ce qu’il peut pour ramener les siens dans le coup, alors que le Thunder descend sous les vingt points de retard. Mais le Canadien ne parvient pas à obtenir le contact en pénétration, force et se frustre. Luka Doncic continue son match formidable avec quelques paniers opportuns.

Et quand OKC parvient très temporairement à lancer une série, Dorian Finney-Smith et Gabe Vincent retrouvent la précision de loin pour tuer les ultimes espoirs de retour du Thunder. Oklahoma City a du travail en vue avant le deuxième match consécutif contre Los Angeles mardi, et éviter une première série de trois défaites depuis le début de la saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Lakers en feu à 3-points. Record de la saison avec 22 réussites derrière l’arc, record de franchise égalé avec 15 tirs derrière l’arc en une période (15/22 avant la mi-temps)… Les Californiens ont été étincelants question tir extérieur. Luka Doncic a donné l’exemple dès le début de rencontre avec ses shoots tout en confiance par-dessus les bras des intérieurs du Thunder, Austin Reaves, Dorian Finney-Smith et Gabe Vincent y sont, eux, allés de leurs quatre shoots de loin. Une démonstration dont le leader de l’Ouest ne s’est jamais remis.

– Doncic remporte le match des superstars. Shai Gilgeous-Alexander a peut-être réalisé son 71e match consécutif à 20 points ou plus, mais la star du Thunder a donné l’impression de surtout créer pour lui tant autour OKC patinait. Luka Doncic a, lui, fait tourner en bourrique la défense adverse par sa vision du jeu étourdissante et son adresse diabolique, avec 30 points inscrits en ne prenant que 20 tirs.