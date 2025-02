Stats & Highlights | Les Pacers déroulent, les Suns replongent

Derrière un cinq majeur équilibré et efficace, les Pacers ont mené toute la partie face aux Clippers, pour logiquement s’imposer. En face, James Harden (31 points, 11 passes) était pourtant en forme mais aucun de ses coéquipiers n’a trouvé la mire de loin, avec un 4/27 en cumulé si on enlève le 6/13 du barbu…

Nouveau très gros duel entre Cade Cunningham (38 points, 12 passes) et Trae Young (38 points, 13 passes) et ce sont les Pistons qui l’emportent, pour la sixième fois de suite ! Zaccharie Risacher finit la rencontre avec 19 points à 4/6 de loin, 6 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 2 contres.

Le Magic a de son côté fait la différence en deuxième mi-temps face aux Wizards de Bilal Coulibaly (11 points à 4/11, 6 passes) alors que les Suns ont replongé. Bradley Beal (30 points) est toujours titulaire, mais la défense n’est toujours pas au point à Phoenix, et les Raptors en profitent, avec quatre joueurs à plus de 20 points.

Indiana – LA Clippers : 129-111

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

BOS 118 NYK 105 GSW 126 DAL 102 IND 129 LAC 111 ATL 143 DET 148 ORL 110 WAS 90 TOR 127 PHO 109 MIL 120 MIA 113 NOR 114 SAS 96 CLE 129 MEM 123 MIN 123 OKC 130

Atlanta – Detroit : 143-148

Orlando – Washington : 110-90

Toronto – Phoenix : 127-109

