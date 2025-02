Les Bucks résistent au Tyler Herro Show

Et de quatre ! Alors qu’ils sont privés de Bobby Portis pour 25 rencontres, les Bucks semblent avoir parfaitement digéré cette suspension, mais aussi l’arrivée de Kyle Kuzma. Cette nuit, les partenaires de Giannis Antetokounmpo enchaînent une 4e victoire d’affilée, avec ce succès arraché face au Heat.

« Arraché » car Miami a longtemps fait la course au tête. Régional de l’étape, Tyler Herro a donné le ton à la rencontre avec un premier quart-temps quasi parfait. Le shooteur All-Star délaisse le tir de loin pour agresser la défense, et les Bucks plient déjà. Et même davantage encore lorsque Jericho Sims retombe sur le pied d’Andrew Wiggins qui shootait à 3-points. Les arbitres sifflent une faute Flagrant 1, et le Heat prend 14 points d’avance (37-23).

Lillard tient la baraque

Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard discrets, c’est Gary Trent Jr. qui apporte un peu de vie côté Milwaukee. Mais Bam Adebayo au coeur de la raquette ou Tyler Herro de loin maintiennent un écart confortable (49-38).

Si Giannis ne parvient pas à faire la différence, c’est Damian Lillard qui tient la baraque. Mais à chaque rapproché, le Heat trouve la parade. Et lorsque Andrew Wiggins loupe le And-1, Tyler Herro prend le rebond pour marquer avec la faute, et mettre le lancer derrière. A la pause, il y a encore 10 points d’écart (65-55).

Au retour des vestiaires, le match gagne en qualité et en intensité. Les deux camps se rendent coup pour coup, et la montée en puissance de Kyle Kuzma fait du bien (75-68). A ses côtés, Lillard commence à faire mouche à 3-points, mais l’attaque du Heat est plus variée. Aux côtés de l’inarrêtable Herro, Adebayo plante aussi à 3-points, tandis que Kel’el Ware combine bien avec Davion Mitchell pour le alley-oop (87-76).

L’étincelle Porter Jr

Les Bucks font le yo-yo, alors que Herro en est déjà à 28 points… Finalement, c’est du banc que va venir le salut des Bucks avec Trent Jr encore une fois, mais aussi et surtout Kevin Porter Jr. Arrivé des Clippers, l’ancien arrière des Rockets fait apprécier sa technique face à Duncan Robinson. Le Heat met du temps à réagir, et lorsque Erik Spoelstra prend un temps-mort, il n’y a plus que deux points d’écart (95-93). Cela ne change rien, et les Bucks sont sur un 12-0 pour prendre enfin les commandes (100-95).

La fin de match est superbe avec un Tyler Herro qui dégaine depuis n’importe quel endroit du terrain, même à 10 mètres. Côté Bucks, on préfère attaquer le cercle. Et surtout le côté gauche, et Giannis puis Lillard enchaînent les paniers faciles pour finalement arracher la victoire, 120-113.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’impact de Brook Lopez. On retrouve petit à petit le Brook Lopez de l’année du titre avec une très bonne couverture sur les pick-and-pop et les pick-and-roll, de l’intimidation près du cercle, mais aussi de l’adresse de loin.

– L’éclair Porter Jr. A la recherche de solutions pour répondre à Herro, Doc Rivers s’est tourné vers son banc, et Kevin Porter Jr. a saisi sa chance. C’est lui qui est impliqué dans chaque point du 12-0 infligé au milieu du 4e quart-temps. Il manquait aux Bucks un joueur capable de ce type de coup de chaud.

– Le Heat craque encore dans le 4e quart-temps. Miami avait bien le match en main, avec une adresse de 50% à la fin du 3e quart-temps. Et puis, tout s’est écroulé, et les chiffres ne trompent pas : 9 sur 24 aux tirs, dont 1 sur 8 à 3-points. Le seul panier primé est l’œuvre de Tyler Herro, à 10 mètres…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.