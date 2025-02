Tyler Herro voit le Heat finir dans le Top 4 à l’Est

Après cinq saisons avec un bilan positif et autant de participations en playoffs, le Heat joue avec le feu cette saison. Le psychodrame Jimmy Butler et les blessures ont plombé une première moitié de saison conclue avec un bilan de 25 victoires pour 28 défaites. C’est suffisant pour pointer provisoirement dans la zone du play-in, mais Tyler Herro a une autre idée en tête. Le All-Star de Miami croit en une grosse fin de saison régulière pour terminer plus haut que l’actuel neuvième place de la franchise floridienne.

« Ces 25 à 30 derniers matchs sont vraiment importants pour tout le monde » a-t-il estimé lors d’un point presse après le All-Star Game dimanche. « On a perdu les trois derniers avant le All-Star Game. On a un nouvel effectif en quelque sorte. On va démarrer pied au plancher. Cela va venir très vite, et tout va compter ce prochain mois et demi. »

« On pense clairement que l’on peut y arriver » poursuit-il. « Les équipes entre les quatrième et huitième voire neuvième place sont toutes très proches au classement. On doit avoir trois ou quatre matchs de retard mais c’est une question de régularité, de réussir un bon mois et demi pour arriver en playoffs. Cela sera très important pour nous. » Le Heat compte en réalité cinq victoires de retard sur les Pacers, actuellement quatrième, synonyme d’avantage du terrain au premier tour des playoffs, et pointe à trois matchs des Pistons, sixième et dernier qualifié « direct » provisoire.

Une rotation à repenser vitesse grand V

Et si Miami a mal débuté son mois de février, le reste de l’Est n’est pas non plus dans une grande forme. Parmi les équipes classées entre la quatrième et la onzième place, seuls Detroit avec ses quatre succès de rang avant le All-Star Game et Indiana comptent un bilan au-dessus des 50% de victoires sur les dix dernières rencontres. Le Heat a pour lui des circonstances atténuantes, alors que le trade de Jimmy Butler à Golden State a eu lieu juste avant la trade deadline et que les recrues comme Andrew Wiggins, Davion Mitchell ou Kyle Anderson sont à peine arrivées.

« On recherche de la clarté et de la régularité dans notre effectif depuis le début de saison… » analyse Tyler Herro. « On a travaillé avec un paquet de joueurs différents. Mais on a un groupe différent maintenant, on adore l’effectif que nous avons maintenant. On est impatient de cette série après le All-Star Break. » Difficile de donner tort à Herro, alors que seulement huit joueurs du « roster » actuel était là pour débuter la saison dernière.

Quant à savoir s’il estime que le Heat pourrait encore se renforcer sur le marché des buyout, Tyler Herro se fait assez énigmatique, répétant : « On a de la clarté maintenant, beaucoup de clarté« . Reste à savoir pour quel résultat.