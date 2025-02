Règles, candidats, limites… Tout ce qu’il faut savoir sur le marché des « buyout »

Avec le All-Star Weekend de vendredi à dimanche, la NBA va pouvoir digérer un peu la gloutonnerie de transferts intervenus autour de la « trade deadline ». Mais certaines franchises pourraient ne pas être encore rassasiées. La course à l’armement en vue des playoffs va vivre sa dernière étape avec un marché « secondaire », celui des « buyout« .

À la manière de Ben Simmons (des Nets aux Clippers), Torrey Craig (des Bulls aux Celtics) ou Alex Len (des Wizards aux Lakers) ces derniers jours, certains joueurs pourraient s’engager dans une nouvelle équipe dans les prochaines semaines. On vous explique tout ce qu’il faut savoir sur ces buyouts.

Quelles sont les règles ?

Le principe d’un « buyout » est simple. Une franchise qui n’aurait plus l’utilité d’un joueur, un joueur qui souhaiterait quitter son équipe actuelle, notamment pour rejoindre un candidat au titre… Certaines situations qui n’ont pas pu être réglées avant la « trade deadline » peuvent ainsi faire l’objet de négociations. Le joueur accepte de lâcher une partie de son salaire restant sur son contrat actuel, et est libéré immédiatement en contrepartie. La franchise fait un peu d’économies, même si elle devra bien verser le reste des émoluments prévus sur la durée initialement prévue (sur une ou plusieurs saisons).

Le joueur libéré peut ensuite être signé par une autre équipe, avec quelques limites. Un joueur ne peut ainsi pas être signé à nouveau par la franchise qui vient de le couper avant un an, ou même plus s’il avait davantage d’années restantes dans son contrat au moment du buyout. Christian Wood ne pourrait ainsi pas re-signer avec les Lakers après avoir été coupé par la franchise de Los Angeles.

De même, un joueur qui serait coupé suite à un échange ne peut pas être récupéré par la franchise qui l’a transféré (pas avant le 1er juillet suivant la fin de son contrat, ou un an après l’échange si cette date intervient plus tôt). Si Tre Jones venait à être coupé par les Bulls, il ne pourrait par conséquent pas revenir à San Antonio cette saison. Dans le cas d’un joueur transféré plusieurs fois dans une même saison, seule la dernière franchise à l’avoir tradé ne peut le re-signer suite à un buyout. Dennis Schröder pourrait donc en théorie rejouer avec Brooklyn cette saison… si Detroit s’en séparait.

À noter qu’il n’existe techniquement aucune date maximale pour procéder à un buyout. Il y a toutefois un mais de taille : pour qu’un joueur puisse être éligible à disputer les playoffs avec sa nouvelle franchise, il ne peut avoir été coupé après le 1er mars. Un joueur coupé avant le 1er mars mais signé à une date ultérieure par une équipe qui jouerait ensuite les playoffs pourra aligner sa recrue durant les phases finales.

Quelles équipes ont de la place dans leur effectif ?

La majorité des équipes (16/30) comptent déjà 15 joueurs sous contrat garanti ou 18 joueurs au total (en comprenant les contrats « two-way » ou les contrats de dix jours) et n’ont actuellement pas de place disponible dans leur effectif pour recruter. Ces 16 équipes devront donc se séparer d’un joueur avant de pouvoir en signer un nouveau. Pour d’autres, aucun mouvement n’est nécessaire pour pouvoir recruter, notamment un joueur qui viendrait d’être coupé.

Equipes avec une place disponible dans leur effectif :

Atlanta Hawks

Boston Celtics

Brooklyn Nets

Dallas Mavericks

Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans

New York Knicks

Sacramento Kings

Toronto Raptors

Utah Jazz

Équipes avec plusieurs places disponibles dans leur effectif :

Cleveland Cavaliers (2)

Golden State Warriors (2)

Philadelphie 76ers (2)

Les échanges de dernière minute ont laissé quelques trous dans les effectifs des Cavaliers, et dans celui des Warriors. En ayant transféré quatre joueurs contre le seul Jimmy Butler, ils n’étaient ainsi plus que 11 contrats garantis avant que Golden State n’offrent une promotion à leur contrat two-way Quinten Post. Les Warriors comme les Cavaliers ont jusqu’au 20 février prochain pour compter au moins 14 contrats garantis dans leur effectif, le minimum autorisé par le règlement.

La situation est un peu différente aux Sixers, qui ont eux aussi bien deux places disponibles, mais uniquement en contrat two-way. A noter par ailleurs que plusieurs équipes, comme Philadelphie avec David Roddy, qui ont signé des joueurs pour des contrats de 10 jours pourraient disposer prochainement d’une place supplémentaire.

Financièrement parlant, c’est encore une autre histoire. La dernière convention collective qui lie la NBA et les franchises limitent aussi les équipes dans les situations de buyout. Les équipes qui dépassent ainsi le premier apron, le premier « échelon » au-dessus du salary cap, ne sont ainsi pas autorisées à signer des joueurs qui, avant d’être coupés, touchaient un salaire supérieur à la « non-taxpayer mid level exception », à hauteur cette saison de 12 822 000 dollars. Sept équipes sont dans ce cas :

Boston Celtics

Denver Nuggets

Los Angeles Lakers

Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves

New York Knicks

Phoenix Suns

Impossible donc pour les Celtics de rapatrier un Marcus Smart dans le cas où Washington le couperait, puisqu’il gagnait 20,2 millions de dollars cette saison. Idem pour les Nuggets si un shooteur comme Bojan Bogdanovic (Nets), qui touche un peu plus de 19 millions de dollars, les intéressait.

Qui sont les principaux candidats au buyout ?

Certains joueurs coupés ces derniers jours font figure de candidats à être récupérés en vue de la fin de saison, comme Mo Bamba, Reggie Jackson, Josh Richardson ou Bones Hyland. D’autres joueurs cochent de nombreuses cases pour faire à leur tour l’objet d’un buyout : des vétérans au temps de jeu réduit voire inexistant comme Markieff Morris (Lakers) ou P.J. Tucker (Raptors), des joueurs en trop dans des équipes ambitieuses tels Cody Zeller aux Rockets, Marvin Bagley III aux Grizzlies ou Delon Wright aux Knicks, ou au contraire en développement (Seth Curry aux Hornets, Tre Jones aux Bulls, voire Chris Boucher à Toronto…).

Certains dossiers pourraient être plus incertains. Bruce Brown et Kelly Olynyk auraient pu faire de parfaits candidats après avoir été récupérés par les Pelicans, mais New Orleans a indiqué compter sur eux, voire espérer les convaincre de rester à plus long terme. Washington pourrait être tenté de se débarrasser des encombrants contrats de Malcolm Brogdon et Khris Middleton, reste à connaître la volonté des deux joueurs, aux contrats trop élevés pour les équipes dans le « second apron ». Khris Middleton dispose notamment d’une « player option » pour la saison prochaine à hauteur de 33,3 millions de dollars, un montant qu’il n’est pas certain de retrouver avec un nouveau contrat ailleurs. D’Angelo Russell pourrait, lui, aider un outsider, mais les Nets semblent pour le moment déterminer à gagner et conserveraient les « Bird Rights » du joueur s’il venait à prolonger l’été prochain.

Parmi les équipes « acheteuses », le Boston Globe avait indiqué après la trade deadline que les Celtics allaient se concentrer sur le marché des buyout pour se renforcer et l’a déjà fait une première fois avec Torrey Craig. Les Warriors devrait eux être « agressifs » sur les joueurs disponibles avait indiqué le journaliste Chris Haynes.

LEXIQUE

Buyout : ou buy-out. Rupture de contrat à l’amiable. Le joueur est libéré de son contrat avec des indemnités de départ qui peuvent atteindre la totalité du reste de son contrat. Le joueur devient alors free agent, et peut signer ailleurs.

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.