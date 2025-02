« J’ai probablement plus de maillots de Middleton chez moi que n’importe quoi d’autre et j’aurai toujours plus de maillots de Middleton chez moi que n’importe quoi d’autre. » Voilà qui témoigne de l’attachement de Jon Horst envers Khris Middleton. Mais les sentiments et sa proximité avec la famille de l’arrière n’ont pas suffi.

Le GM des Bucks a préféré transférer le joueur de 33 ans pour mettre la main sur Kyle Kuzma, en admettant toutefois qu’il s’agissait de la décision la plus difficile de sa carrière, démarrée en 2017 à Milwaukee. L’idée derrière les manœuvres effectuées avant la « trade deadline » n’était pas d’effectuer des économies, comme les propriétaires de l’équipe auraient pu le lui demander, mais bien de renforcer l’équipe.

« Ils n’ont rien fait d’autre que de mettre des ressources dans cette équipe et de vouloir gagner », assure Jon Horst, avant d’ajouter : « Leur seul objectif est : ‘On veut gagner cette année. Qu’est-ce qu’on fait pour essayer de gagner cette année ?’ Et on pense que cela nous donne une meilleure chance de gagner cette année. Il se trouve que cela nous place également sous le second ‘apron’, ce qui nous donne quelques avantages pour l’avenir. »

Cet avenir s’écrira donc sans l’un des protagonistes majeurs du titre de 2021, Khris Middleton, troisième meilleur marqueur de la franchise et accessoirement partenaire de Giannis Antetokounmpo depuis 2013. À Milwaukee, il faisait partie des murs. « C’est sans doute la transaction la plus difficile que j’aie jamais faite, du point de vue humain, du point de vue de l’équipe, de la culture de l’équipe, de notre communauté », avoue Jon Horst.

La santé, un facteur mineur ?

Sans évidemment que sa décision ne déclenche autant de réprobation qu’à Dallas avec le départ de Luka Doncic. Les fans des Bucks étaient bien conscients que la santé de l’arrière/ailier de 33 ans est chancelante depuis plusieurs années. Et que son impact, en saison régulière au moins, est plus limité.

Jon Horst, qui a également mis la main sur Kevin Porter Jr. et Jericho Sims, assure pourtant que la santé de Khris Middleton n’avait joué qu’un « rôle minime » dans sa réflexion : « Pour moi, ce n’était pas un facteur zéro. C’est une partie de l’affaire. Cela fait partie du calcul, mais très peu pour moi, personnellement. »

Avec Kyle Kuzma, quatre ans plus jeune, il estime avoir récupéré un élément qui « joue avec un rythme, une vitesse et des qualités athlétiques qui nous aideront à vaincre les équipes qu’on devra battre en playoffs ».

Khris Middleton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 27 18 44.0 31.1 84.4 0.1 1.7 1.9 1.0 2.0 0.6 0.4 0.1 6.1 2013-14 MIL 82 30 44.0 41.4 86.1 0.7 3.0 3.8 2.1 3.0 1.0 1.5 0.2 12.1 2014-15 MIL 79 30 46.7 40.7 85.9 0.6 3.8 4.4 2.3 2.3 1.5 1.4 0.1 13.4 2015-16 MIL 79 36 44.4 39.6 88.8 0.6 3.3 3.8 4.2 2.6 1.7 2.3 0.2 18.2 2016-17 MIL 29 31 45.0 43.3 88.0 0.4 3.9 4.2 3.4 2.7 1.4 2.2 0.2 14.7 2017-18 MIL 82 36 46.6 35.9 88.4 0.5 4.7 5.2 4.0 3.3 1.5 2.3 0.3 20.1 2018-19 MIL 77 31 44.1 37.8 83.7 0.6 5.3 6.0 4.3 2.2 1.0 2.3 0.1 18.3 2019-20 MIL 62 30 49.7 41.5 91.6 0.7 5.5 6.2 4.3 2.3 0.9 2.2 0.1 20.9 2020-21 MIL 68 33 47.6 41.4 89.8 0.8 5.2 6.0 5.4 2.4 1.1 2.6 0.1 20.4 2021-22 MIL 66 32 44.3 37.3 89.0 0.6 4.8 5.4 5.4 2.4 1.2 2.9 0.3 20.1 2022-23 MIL 33 24 43.6 31.5 90.2 0.8 3.4 4.2 4.9 2.1 0.7 2.2 0.2 15.1 2023-24 MIL 55 27 49.3 38.1 83.3 0.7 3.9 4.7 5.3 2.6 0.9 2.3 0.3 15.1 2024-25 MIL 23 23 51.2 40.7 84.8 0.2 3.5 3.7 4.4 2.3 0.7 1.6 0.2 12.6 Total 762 31 46.1 38.8 87.9 0.6 4.2 4.8 4.0 2.5 1.2 2.1 0.2 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.