Brandon Ingram, un sacrifice nécessaire pour les Pelicans centrés sur Zion Williamson

Avec le recrutement de Dejounte Murray l’été dernier, les Pelicans figuraient en bonne place parmi les outsiders de la saison. Mais le château de cartes s’est déjà effondré. New Orleans est dernier de la Conférence Ouest, plombé par une infirmerie qui n’a eu de cesse de déborder toute la saison, Zion Williamson en tête.

Et la situation tendue autour de Brandon Ingram, qui était dans sa dernière année de contrat en Louisiane, s’est conclue par un échange de l’ailier direction Toronto, pour une contrepartie bien moindre que ce qu’aurait pu espérer « NOLA » en premier lieu.

« Nous avions atteint un point où, financièrement, nous n’allions pas être capables de garder le groupe comme nous l’avions construit » a expliqué David Griffin, le président des opérations basket du club lors d’un point presse.

Les Pelicans envisagent de garder Bruce Brown et Kelly Olynyk

Brandon Ingram, qui avait refusé selon plusieurs sources une prolongation de la part des Pelicans, a finalement été tradé contre Kelly Olynyk, Bruce Brown et deux choix de draft (un premier tour et un deuxième tour). Deux joueurs dont l’avenir est incertain puisque Bruce Brown arrive à la fin de son bail, quand Kelly Olynyk n’a plus qu’un an de contrat.

« Nous ne voyons pas à court terme avec chacun de ces deux joueurs » a toutefois assuré David Griffin. « Nous espérons qu’au fil de la saison, ils auront le même sentiment que nous. »

Bruce Brown, Kelly Olynyk et les autres vont désormais vivre une fin de saison déjà garantie d’être en roue libre, où les victoires ne seront pas la priorité. Les Pelicans vont désormais se concentrer à (re)bâtir autour de Zion Williamson, enfin de retour de blessure. L’intérieur pose toujours le même cas de conscience. En forme, il est un joueur dominant, au potentiel de « franchise player ». Mais c’est un cas qui ne se produit que trop peu souvent avec 243 matchs ratés sur 445 depuis son arrivée en NBA. Mais New Orleans tente quand même le pari de son évolution, notamment sur son physique.

« Zion a fait face à un grand nombre de défis, certains de son propre fait très sincèrement » a détaillé David Griffin qui s’est essayé ensuite à une métaphore botanique. « Et il vous dira la même chose. Les gens gagnent en maturité à un rythme différent dans cette ligue. Parfois, la maturité ressemble à un feu de buisson, parfois à un feu de forêt. Je crois que Zion a atteint le statut de feu de forêt maintenant, et c’est génial. »

Entendez par là que l’incendie est dans l’esprit de New Orleans fait pour durer et capable de s’entretenir tout seul, plutôt qu’un départ de feu rapide qu’il faudrait rallumer en permanence.

Zion, un meilleur leader ?

David Griffin a défendu son point en mettant en avant « les pas en avant au quotidien, sur et en dehors du terrain« . « Le joueur qu’il est aujourd’hui est meilleur qu’il ne l’a jamais été » a-t-il martelé. « D’un point de vue leadership, Zion Williamson fait des choses qu’il n’avait jamais fait auparavant et il est bien plus vocal qu’il ne l’a jamais été. Il adopte l’opportunité qu’il a de prendre le contrôle de cette équipe. »

Alors qu’il n’a seulement que 24 ans, l’ancien de Duke n’a joué que 18 des 54 matchs disputés par les Pelicans cette saison, avec un temps de jeu limité autour des 28 minutes, pour des statistiques similaires à ceux de la saison passée.

Il lui faudra d’ici la fin de la saison faire preuve de constance et de durabilité avant de vraiment s’imposer comme le patron, alors qu’une partie des cadres du groupe (Dejounte Murray, Herb Jones) manqueront d’ores et déjà tout le reste de cet exercice.