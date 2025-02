« De la taille, enfin ! » Voilà ce que Nikola Vucevic a pu penser en voyant Matas Buzelis être intégré au cinq de départ des Bulls il y a quatre matchs. Car avant cela, le pivot monténégrin a enchaîné les rencontres avec un drôle de montage autour de lui : deux meneurs de jeu (Josh Giddey et Lonzo Ball) et deux arrières (Coby White et Ayo Dosunmu).

Lonzo Ball de nouveau à l’infirmerie et Patrick Williams rétrogradé à un rôle de remplaçant, Billy Donovan a décidé de faire confiance à son rookie. Mais le voir s’appuyer sur d’autant de meneurs et arrières dans son cinq n’a rien de surprenant au regard de la composition de l’effectif.

« Honnêtement, on a une surabondance d’arrières. C’est comme ça. Je crois qu’on a neuf arrières. C’est beaucoup », qualifie logiquement le coach. Ces derniers jours, son équipe a échangé Zach LaVine et coupé Chris Duarte, tout en récupérant un meneur de plus, Tre Jones, et un arrière venu de Sacramento, Kevin Huerter, qui connaît d’ailleurs une arrivée galère dans l’Illinois (4 points à 18% aux tirs).

Responsabiliser Matas Buzelis

Voilà pour le volet quantitatif, mais dans les faits, le départ de Zach LaVine impose une recomposition de la hiérarchie. À qui attribuer les 34 minutes de l’ancien plus gros temps de jeu de l’équipe ? Sachant qu’en plus des titulaires déjà évoqués, Billy Donovan peut également s’appuyer sur Dalen Terry, Talen Horton-Tucker ou Jevon Carter.

« Avec le nombre d’arrières dont on dispose, je ne suis pas opposé aux moments où on démarre avec quatre arrières. Mais ce n’est peut-être pas la meilleure chose pour ce groupe en termes de rotation », convient Billy Donovan qui manque clairement d’options sur le poste 3, alors que le poste 1 est d’autant plus saturé que les arrières ayant assuré à la mène par le passé ne manquent pas non plus.

D’où l’idée de responsabiliser Matas Buzelis pour équilibrer le cinq de départ. « Je ne vais pas me poser et dire simplement : ‘Écoutez, toute l’attaque va être axée sur Matas. Mais je pense que pour son développement, sa croissance, il doit se trouver dans certaines de ces situations », justifie le coach, dont la décision peut aussi ressembler à un choix par défaut quand on se souvient de son discours sur rookie plus tôt dans la saison.

Accrochés à la 10e place à l’Est, les Bulls (22 victoires – 33 défaites), qui restent sur quatre défaites consécutives, doivent trouver des réponses et vite.