Une première réussie pour Ben Simmons avec les Clippers

Avec ses 6 points, 7 passes et 5 rebonds de moyenne cette saison à Brooklyn, Ben Simmons était bien loin d’assumer son salaire de 39.3 millions de dollars. Mais au minimum, il peut être une très bonne affaire…

L’ancien triple All-Star, du temps des Sixers, s’est en tout cas illustré pour sa première sous la tunique des Clippers. Entré en cours de jeu à Utah, alors que le Jazz menait la danse, l’ailier australien a été un des éléments stabilisateurs pour la troupe de Los Angeles, terminant avec un très bon rendement de 12 points, 7 rebonds, 6 passes et 3 interceptions pour aider sa nouvelle équipe à s’imposer en prolongation (120-116).

« Il est encore en train de trouver ses sensations au sein de notre groupe, et comment il peut apporter à notre équipe », expliquait Tyronn Lue en conférence de presse. « Tout est encore nouveau pour lui, comme pour nous, c’est son tout premier match. Mais il a fait du très bon boulot, simplement en lisant bien le jeu, en faisant parler son QI basket. Il a été agressif vers le cercle et il a fait les bons choix. »

Important à la finition sur plusieurs paniers près du cercle, Ben Simmons a également été ce joueur polyvalent qui peut aussi bien aller récolter le rebond pour conclure l’effort défensif que lâcher le cuir au bon moment en attaque pour mettre de l’huile dans les rouages offensivement. Au relais de James Harden, en second créateur, Ben Simmons aurait-il réussi à trouver un point de chute idéal du côté de Los Angeles ?

Idéal en second créateur derrière James Harden

« Franchement, il a apporté dès qu’il est entré en jeu », ajoute quant à lui Norman Powell. « Simplement avec les passes qu’il a données et ses lectures de jeu. Il essaye de parler aux gars, moi en particulier, pour savoir où ils veulent le ballon. Mais il a été bon pour pousser le ballon et jouer le jeu rapide. C’est un très bon passeur, il a une excellente vision du jeu. En deuxième mi-temps, il a aussi été important pour nous défensivement, en arrachant des ballons dans les mains des gars, mais aussi en venant en aide quand il le fallait. En attaque, il a bien coupé pour être lui aussi un créateur au relais de James [Harden]. »

En attendant d’avoir confirmation de ce début encourageant, Ben Simmons a en tout cas offert des garanties plaisantes pour l’équipe de Los Angeles en défense, se montrant vocal et même incisif, avec 3 interceptions en allant piocher les ballons dans les mains de ses adversaires. De bon augure pour la suite…

« On était à -20 à un moment mais les gars sont tous restés concentrés », a conclu l’ancien des Nets dans son style épuré et bref. « Ce genre de matchs peut vraiment être dangereux parce que c’est juste avant la coupure du All-Star. Mais on est bien resté dans notre match et on a su finir de la bonne manière. »

Ben Simmons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 PHL 81 34 54.5 0.0 56.0 1.8 6.3 8.1 8.2 2.6 1.7 3.4 0.9 15.8 2018-19 PHL 79 34 56.3 0.0 60.0 2.2 6.6 8.8 7.7 2.6 1.4 3.5 0.8 16.9 2019-20 PHL 57 35 58.0 28.6 62.1 2.0 5.8 7.8 8.0 3.3 2.1 3.5 0.6 16.4 2020-21 PHL 58 32 55.7 30.0 61.3 1.6 5.6 7.2 6.9 2.9 1.6 3.0 0.6 14.3 2022-23 BRK 42 26 56.6 0.0 43.9 1.0 5.3 6.3 6.1 3.3 1.3 2.3 0.6 6.9 2023-24 BRK 15 24 58.1 0.0 40.0 2.1 5.9 7.9 5.7 2.4 0.8 1.8 0.6 6.1 2024-25 BRK 33 25 54.7 0.0 69.2 0.9 4.3 5.2 6.9 2.5 0.8 2.7 0.5 6.2 Total 365 32 56.0 13.9 59.1 1.7 5.9 7.6 7.4 2.8 1.5 3.1 0.7 13.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.