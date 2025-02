Bobby Portis confond les médicaments : 25 matchs de suspension !

Alors que la police a trouvé les individus qui l’ont cambriolé, Bobby Portis n’aura pas pu se réjouir longtemps. La NBA vient ainsi de le suspendre 25 matchs, pour avoir pris une substance sur la liste des produits interdits !

Son agent, Mark Bartelstein, explique à ESPN que l’intérieur des Bucks s’est en fait trompé de médicament…

« Je suis dévasté pour Bobby en ce moment parce qu’il a simplement fait une erreur et que les ramifications de cette erreur sont incroyablement importantes » explique l’agent. « Bobby a pris involontairement un antalgique appelé Tramadol, pensant qu’il prenait un antalgique appelé Toradol. Le Toradol est un antalgique approuvé qu’il a déjà utilisé et que les équipes et les joueurs utilisent parfois pour soulager des douleurs et des inflammations. Le Tramadol, en revanche, n’est pas approuvé et n’a été ajouté à la liste des substances interdites qu’au printemps dernier. La pilule de Tramadol qu’il a prise provenait d’un de ses assistants, qui avait une ordonnance valide pour se le procurer, dont il a dit par erreur à Bobby qu’il s’agissait de Toradol. Il s’agit, là encore, d’une simple erreur commise en raison de la similitude des noms des médicaments et de leurs fonctions très similaires. »

Sauf que le Toradol est un anti-inflammatoire non stéroïdien proche de l’ibuprofène alors que le Tramadol est un antalgique opioïde qui se rapproche de son côté de la codéine ou de la morphine…

Erreur sur le nom du médicament ou pas, la NBA ne fait pas de différence, et applique son règlement anti-dopage. Et comme les Bucks n’ont plus que 29 matchs à jouer d’ici les playoffs, cela signifie que Giannis Antetokounmpo et ses camarades devront faire sans leur principale rotation sous le cercle quasiment jusqu’à la postseason.

Pour Bobby Portis, ce sont également 2.85 millions de dollars qui s’envolent lors de cette suspension.

Bobby Portis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 CHI 62 18 42.7 30.8 72.7 2.0 3.5 5.4 0.8 1.6 0.4 0.9 0.4 7.0 2016-17 CHI 64 16 48.8 33.3 66.1 1.2 3.5 4.6 0.5 1.5 0.2 0.6 0.2 6.8 2017-18 CHI 73 23 47.1 35.9 76.9 2.2 4.6 6.8 1.7 1.8 0.7 1.4 0.3 13.2 2018-19 * All Teams 50 26 44.4 39.3 79.4 2.2 5.9 8.1 1.4 2.9 0.7 1.5 0.4 14.2 2018-19 * WAS 28 27 44.0 40.3 80.9 2.2 6.4 8.6 1.5 3.0 0.9 1.6 0.4 14.3 2018-19 * CHI 22 24 45.0 37.5 78.0 2.1 5.2 7.3 1.3 2.8 0.5 1.3 0.4 14.1 2019-20 NYK 66 21 45.0 35.8 76.3 1.2 3.9 5.1 1.5 1.7 0.5 1.1 0.3 10.1 2020-21 MIL 66 21 52.3 47.1 74.0 1.9 5.2 7.1 1.1 1.7 0.8 0.8 0.4 11.4 2021-22 MIL 72 28 47.9 39.3 75.2 2.5 6.6 9.1 1.2 2.4 0.7 1.2 0.7 14.6 2022-23 MIL 70 26 49.6 37.0 76.8 2.2 7.4 9.6 1.5 1.6 0.4 1.2 0.2 14.1 2023-24 MIL 82 25 50.8 40.7 79.0 1.7 5.7 7.4 1.3 2.3 0.8 1.1 0.4 13.8 2024-25 MIL 46 25 46.3 36.4 82.1 1.8 6.5 8.3 2.2 1.9 0.7 1.2 0.5 13.7 Total 651 23 47.8 38.3 76.4 1.9 5.3 7.2 1.3 1.9 0.6 1.1 0.4 11.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.