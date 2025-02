Sept hommes inculpés dans les cambriolages de Bobby Portis et d’autres athlètes

Depuis des mois, des athlètes de la NBA et de la NFL ont vu leurs maisons être cambriolées. Visité, Bobby Portis avait même lancé un appel public à la population pour retrouver ce qui lui avait été volé…

Et la justice de Floride vient d’inculper sept suspects chiliens, accusés d’avoir mis en place un véritable système pour cambrioler des athlètes dont ils pouvaient suivre les déplacements. En plus de Bobby Portis, les footballeurs américaines des Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes et Travis Kelce, avaient également été cambriolés.

Mais également d’autres athlètes, dont un joueur des Grizzlies, visé lors d’un déplacement chez les Warriors.

Sur une photo transmise par les autorités, on voit ainsi quatre hommes poser fièrement avec des montres de luxe sorties d’un coffre, qui venait de chez Bobby Portis, selon les enquêteurs.

Fin novembre, le FBI avait ainsi appelé les athlètes, notamment de la NBA, à la vigilance face aux cambriolages.

Au total, entre les montres, les chaînes, les bijoux, l’argent liquide, les valises et les sacs de marque dérobés, le groupe a amassé pour plus de 1,5 million de dollars. Avant donc finalement de se faire rattraper.