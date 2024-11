Victime d’un cambriolage, Bobby Portis lance un appel à la population

Bobby Portis a vécu une sale soirée samedi, avec le sentiment de s’être fait flouer deux fois. Il y a d’abord eu le panier de Donovan Mitchell inscrit à un dixième de seconde du buzzer, permettant à Cleveland de s’imposer sur le fil. Puis il y a eu le retour à la maison, où l’attendait une autre mauvaise nouvelle puisque le joueur a été cambriolé !

L’intérieur au fort tempérament a commencé par déposer plainte mais n’a pas voulu s’arrêter là. Hier, il a ainsi pris son téléphone pour s’adresser à la communauté locale afin de lui demander de l’aider à retrouver les auteurs de ces méfaits, partageant également un extrait d’une caméra de surveillance.

« Au cours des quatre dernières années et demi, j’ai considéré Milwaukee comme ma maison. J’ai grandi ici. Je suis arrivé ici comme un garçon et j’y suis devenu un homme. L’amour que j’ai reçu ici de votre part est quelque chose que je n’avais encore jamais ressenti dans ma carrière en NBA », a-t-il déclaré face caméra. « J’ai toujours eu le sentiment que je devais vous rendre tout cet amour. J’ai essayé d’aider la communauté et de faire de Milwaukee un meilleur endroit (…). Je sais qu’on a commencé la saison de façon horrible, mais pendant que j’étais à mon match hier, j’ai eu une visite à la maison, et ils ont pris la plupart de mes biens les plus précieux. Si vous avez une quelconque information à ce sujet, s’il vous plaît, envoyez les à info@bobbyportis.com. Toute information qui permettra le retour de chacun de mes biens sera généreusement récompensée. Tenez moi au courant, merci ».

Le joueur pense avoir été ciblé, peut-être par des gens qu’il connait, car les cambrioleurs sont intervenus dès le début du match face aux Cavaliers et qu’ils semblent guidés par quelqu’un au téléphone. En plus de la police, les deux cambrioleurs risquent en tout cas d’avoir un paquet de fans des Bucks à leurs trousses.

Bobby Portis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 CHI 62 18 42.7 30.8 72.7 2.0 3.5 5.4 0.8 1.6 0.4 0.9 0.4 7.0 2016-17 CHI 64 16 48.8 33.3 66.1 1.2 3.5 4.6 0.5 1.5 0.2 0.6 0.2 6.8 2017-18 CHI 73 23 47.1 35.9 76.9 2.2 4.6 6.8 1.7 1.8 0.7 1.4 0.3 13.2 2018-19 * All Teams 50 26 44.4 39.3 79.4 2.2 5.9 8.1 1.4 2.9 0.7 1.5 0.4 14.2 2018-19 * WAS 28 27 44.0 40.3 80.9 2.2 6.4 8.6 1.5 3.0 0.9 1.6 0.4 14.3 2018-19 * CHI 22 24 45.0 37.5 78.0 2.1 5.2 7.3 1.3 2.8 0.5 1.3 0.4 14.1 2019-20 NYK 66 21 45.0 35.8 76.3 1.2 3.9 5.1 1.5 1.7 0.5 1.1 0.3 10.1 2020-21 MIL 66 21 52.3 47.1 74.0 1.9 5.2 7.1 1.1 1.7 0.8 0.8 0.4 11.4 2021-22 MIL 72 28 47.9 39.3 75.2 2.5 6.6 9.1 1.2 2.4 0.7 1.2 0.7 14.6 2022-23 MIL 70 26 49.6 37.0 76.8 2.2 7.4 9.6 1.5 1.6 0.4 1.2 0.2 14.1 2023-24 MIL 82 25 50.8 40.7 79.0 1.7 5.7 7.4 1.3 2.3 0.8 1.1 0.4 13.8 2024-25 MIL 6 24 47.6 25.0 100.0 2.0 5.7 7.7 1.0 1.5 0.7 2.0 0.5 11.0 Total 611 23 47.9 38.3 76.0 1.9 5.2 7.1 1.2 1.9 0.6 1.1 0.4 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.