À la dernière seconde, Donovan Mitchell enfonce les Bucks et préserve l’invincibilité des Cavs

Entre des Cavaliers invaincus et des Bucks sur quatre défaites de rang, ce duel dans le Wisconsin allait-il confirmer les tendances ou les changer ? Bouillant de loin d’entrée de jeu, Damian Lillard a bien l’intention d’inverser la dynamique pour la troupe de Doc Rivers, et Giannis Antetokounmpo se joint à la fête pour Milwaukee.

Derrière leur « one-two punch », et un Taurean Prince également adroit, les Bucks font la course en tête en première mi-temps, avant d’être rattrapé (62-61) juste avant la pause, par l’impact de Donovan Mitchell mais également du banc de Cleveland, les 3-points d’Isaac Okoro et Sam Merrill faisant beaucoup de bien aux Cavs.

Au retour des vestiaires, le chassé-croisé débute entre les deux équipes, le duo Lillard/Antetokounmpo tentant de distancer ses adversaires, sans y parvenir. Car Donovan Mitchell et ses coéquipiers vont trouver des solutions, notamment en servant Jarrett Allen près du cercle, avant qu’on ne plonge dans un « money-time » totalement fou !

Après déjà d’intenses échanges de paniers en amont, le pivot de Cleveland donne ainsi trois points d’avance (109-112) à son équipe à l’approche de la dernière minute. Giannis Antetokounmpo lui répond poste bas et la folie s’intensifie avec un contre de Brook Lopez sur Jarrett Allen pour garder les Bucks dans le coup.

À mi-distance, Damian Lillard replace les Bucks devant (113-112) à neuf secondes de la fin. Sauf que Donovan Mitchell, après avoir manqué perdre le ballon, s’élève lui aussi dans la zone intermédiaire, face à Gary Trent Jr. Ficelle, et il ne reste que trois dixièmes aux Bucks pour espérer renverser la rencontre. C’est trop court et les Cavaliers peuvent souffler (113-114), en restant invaincus avec cette septième victoires en sept matchs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Bucks retrouvent de l’adresse. Après leur 17/73 à 3-points en cumulé lors des défaites face à Boston et Memphis, les Bucks ont retrouvé la mire face aux Cavaliers, avec un joli 18/39 de loin, porté par le superbe 10/15 de Damian Lillard. Le problème, c’est que ça n’a pas suffi face aux Cavaliers…

– Le départ canon des Cavaliers. C’est donc une septième victoire en sept sorties pour Cleveland, qui n’est plus qu’à un succès d’égaler le record du meilleur départ de la franchise (8-0) en 1976/77.

– Quelle fin de match ! On vous conseille de regarder le dernier quart-temps de la rencontre. Intensité, gros tirs, contres, stars qui se répondent dans les dernières secondes. Du grand spectacle…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.