La NBA appelle à la vigilance des joueurs face aux cambriolages

La Grande Ligue prend la question très au sérieux. Après plusieurs affaires rapportées de cambriolage, la NBA demande ainsi à ses joueurs de prendre des précautions supplémentaires pour sécuriser leurs maisons.

Dans un mémo envoyé aux équipes, et consulté par AP, elle révèle que le FBI a établi un lien entre certains cambriolages et des « groupes de voleurs transnationaux sud-américains » qui sont « des réseaux sophistiqués et bien organisés qui intègrent des techniques et des technologies avancées, notamment la pré-surveillance, les drones et les dispositifs de brouillage des signaux ».

Cette communication est faite après les cambriolages récents de maisons appartenant à Bobby Portis, Mike Conley Jr. ainsi qu’aux coéquipiers des Kansas City Chiefs Patrick Mahomes et Travis Kelce. La NFL a d’ailleurs publié une note d’avertissement similaire à l’intention de ses équipes cette semaine.

Pour mémoire, des bijoux avaient été dérobés au domicile du joueur des Wolves, tandis que l’intérieur des Bucks promettait une récompense de 40 000 dollars pour toute information relative au cambriolage subi.

Supprimer les annonces immobilières

Le mémo de la NBA, relayant des informations du FBI, indique que les réseaux de voleurs « se concentrent principalement sur l’argent liquide et les objets qui peuvent être revendus au marché noir, tels que les bijoux, les montres et les sacs de luxe ».

La Grande Ligue, qui a également donné des conseils au personnel de sécurité des franchise, a recommandé aux joueurs d’installer des systèmes d’alarme actualisés avec des caméras et de les utiliser lorsqu’ils quittent leur domicile, ainsi que de conserver les objets de valeur dans des coffres forts verrouillés et sécurisés.

Ou encore de supprimer les annonces immobilières en ligne qui peuvent montrer des photos de l’intérieur d’un domicile, « d’utiliser des services de garde » lors de déplacements prolongés et a même suggéré d’avoir des chiens pour aider à la protection de la maison.