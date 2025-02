Les Cavs remportent leur bataille au sommet face aux Grizzlies

Le duel à distance entre Cavs et Thunder, dans la course au meilleur bilan de la ligue, se poursuit. Tandis qu’Oklahoma City allait s’offrir les Wolves, les joueurs de l’Ohio ont conservé leur place de n°1 en s’imposant face aux poursuivants de leurs rivaux de l’Ouest (129-123). Et ceci à l’issue d’une grosse bataille physique où les locaux ont toutefois semblé être un ton au-dessus de leurs adversaires.

Il a fallu de grosses sorties de Donovan Mitchell, auteur de 33 points et d’un gros dunk aux airs de « dagger » à une minute de la fin, et d’un Evan Mobley très juste dans ses choix. Il a manqué de peu le triple double-double (25 points, 13 rebonds et 8 passes) dans un match où seule son adresse à 3-points a fait défaut (1/8). Mais la performance la plus marquante côté Cavs a sans doute été celle de Ty Jerome, qui a pris les commandes du match dans le quatrième quart-temps.

7e victoire de suite

Sa formation menait seulement de deux possessions à l’entame de cette dernière période (93-88). Plutôt un bon signe quand on sait que les Cavs sont la seule équipe invaincue de la ligue lorsqu’elle vire en tête après trois quart-temps. Là, le meneur remplaçant a alterné entre des phases de « scoring » et de création, qui ont généré de bons tirs pour son équipe. Les Grizzlies ont eu beaucoup de mal à contrôler sa vista et globalement toute l’attaque des Cavs.

Grâce aux belles sorties de Jaren Jackson Jr. ou Ja Morant, tous les deux à plus de 20 points mais gênés par les fautes en fin de rencontre, ou l’apport des remplaçants shooteurs Luke Kennard et Santi Aldama, les visiteurs n’ont jamais été totalement largués au score. Mais sans « stops », difficile de repasser devant.

Menés de 11 points à six minutes de la fin (110-99), ils ne comptaient plus que trois unités de retard dans la dernière minute, après une action à 2+1 de « JJJ ». Malgré des maladresses aux lancers-francs, Cleveland finira par s’imposer sans trembler et s’offrir ainsi une 7e victoire de rang. La meilleure série en cours dans le championnat.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Début d’escalade entre Donovan Mitchell et Desmond Bane. Aucun des deux joueurs n’a voulu lâcher le cuir alors que le joueur des Cavs, tombé au sol après un dribble manqué, venait d’obtenir le temps-mort. Accrochés au ballon pendant plusieurs secondes, les deux hommes ont dû être éloignés par leurs clans respectifs. La mêlée entre les deux formations a généré son lot des fautes techniques : pour les deux principaux protagonistes, mais également pour Ja Morant et Tristan Thompson.

– La confiance insolente de Ty Jerome. En l’absence de Darius Garland (hanche), certains l’imaginaient logiquement récupérer la place de titulaire. Le candidat au titre de meilleur 6e homme de l’année a finalement gardé son rôle habituel et a pesé comme jamais sur la rencontre. Notamment dans un quatrième quart-temps de feu où il a pu afficher toute sa confiance, à l’instar de ce tir envoyé en première intention à 3-points en transition. En plus de bien combiner avec Evan Mobley sur le « pick-and-roll », il a brillé par ses attaques de cercle terminées en « floater ». Il a ainsi inscrit… 15 de ses 26 unités dans le dernier quart-temps ! Il s’agissait de son 8e match de l’année à 20 points ou plus, pour sept victoires à l’arrivée.

– Les secondes chances qui tuent. Alors que Zach Edey a signé une énorme moisson en la matière, les Cavs ont tué leurs adversaires avec leurs rebonds offensifs. Les visiteurs ont bien tenté de stopper défensivement les locaux dans la dernière période, parfois en vain en raison de ces ballons récupérés. 22 au total, un record pour les Cavs cette saison.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.