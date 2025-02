Jimmy Butler et les Warriors enchainent en dominant Dallas !

Les Warriors entament le match comme à Sacramento. Leur défense est suffocante et ils provoquent de nombreuses pertes de balle de Dallas et réussissent neuf stops de suite pour passer un 16-0 aux Mavs, terminé par un 3-points de Stephen Curry (20-9). Alors que Kyrie Irving rate ses cinq premières tentatives, Jimmy Butler (18 points, 5 passes) et Brandin Podziemski (17 points, 13 rebonds) sont agressifs et Golden State enfonce le clou (33-18).

Toujours intraitable en défense, les Dubs continuent et sept points de Quinten Post (10 points, 6 rebonds) portent l’écart à +21 (41-20) ! Le réveil de Kyrie Irving (17 points, 6/19 aux tirs) et un bon passage de Naji Marshall (9 points) permettent à Dallas de stopper temporairement l’hémorragie (49-36).

Golden State se reprend toutefois rapidement. Leur défense hausse encore le ton et la paire Jimmy Butler – Stephen Curry (30 points, 7 passes) lance un 10-0 qui fait chavirer le Chase Center (59-36). Il faut le sursaut de P.J. Washington (17 points) pour ramener Dallas sous les vingt unités à la pause (61-44).

Muet jusqu’ici, Klay Thompson marque huit des dix premiers points de Dallas pour entamer la deuxième mi-temps, mais Stephen Curry, Moses Moody (14 points) et Draymond Green (13 points, 6 rebonds, 4 passes) gardent Dallas à distance (78-56). Kyrie Irving règle lui aussi la mire mais la défense des Mavs est impuissante face à des Warriors en rythme.

Malgré les 19 points du duo Thompson – Irving en troisième quart temps, les 16 et 4 passes décisives de Curry les empêchent de revenir au score, bien au contraire (100-75).

Jimmy Butler, Moses Moody, et Brandin Podziemski confirment la tendance et un 3-points de « Podz » place les Mavs à -29 en début de dernier quart temps (111-82). C’est la cinquième victoire en six matchs pour Golden State depuis l’arrivée de Jimmy Butler. Ils reviennent sur les talons de leur adversaires du soir au classement de la conférence Ouest.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Première à domicile réussie pour Jimmy Butler. Les fans des Warriors et Jimmy Butler ont du attendre prêt de trois semaines pour le voir fouler le parquet du Chase Center avec le maillot de Golden State, mais leur patience a été récompensée. Outre sa ligne de statistique (18 points, 8/8 aux lancers, 5 passes, 4 rebonds), c’est l’énergie qu’il amène aux Warriors qui a radicalement transformé cette équipe. C’est le jour et la nuit depuis son transfert, et le Chase Center le sent. Alors que Butler et ses coéquipiers jouaient avec intensité et agressivité des deux côtés du terrain, les fans ont entamé dès le premier quart temps leur fameux « WAARRRRRRIORS » qu’on n’avait jamais entendu si tôt dans cette salle depuis plusieurs années.

– Stephen Curry n’avait pas oublié les moqueries des Mavs. Lors de la dernière confrontation entre les deux équipes, juste avant le All-Star Game, plusieurs Mavs, dont P.J. Washington s’était moqué du fameux « night night » de Stephen Curry alors que le double MVP n’avait pas pu empêcher la défaite des siens. Cette nuit, Curry a entamé le match avec l’envie de se venger. Il a marqué 10 points en premier quart temps pour mettre son équipe sur orbite, avant d’enfoncer le clou avec un troisième quart temps magistral terminé par un 3-points et un « Night Night’ en direction de PJ Washington suivi de quelques mot doux à son égard.

– Les Mavs pris de vitesse. Dallas a mené 9-4, avant de passer une après-midi cauchemardesque au Chase Center. Comme à Sacramento, les Warriors ont utilisé une défense agressive pour provoquer 11 ballon perdus en première mi-temps et punir Dallas en contre-attaque. Les Mavs ont encaissé 30 points en transition et 30 points sur leurs 18 ballons perdus. Offensivement, à l’exception du bon passage du trio Kyrie Irving – Klay Thompson – P.J. Washington en troisième quart temps, ils n’ont jamais réussi à trouver leur rythme.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.