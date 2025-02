Le Thunder prend sa revanche sur les Wolves

Le début de rencontre est marqué par les points de Chet Holmgren d’un côté et l’énergie de Jaylen Clark de l’autre. Sauf que ce dernier prend rapidement deux fautes, ce qui offre à Shai Gilgeous-Alexander de l’espace. Il s’amuse et le Thunder commence à dominer. Et beaucoup, avec un 22-4 en cinq minutes. Les Wolves sont dans les cordes (23-35). Le calvaire continue dans le deuxième quart-temps. Anthony Edwards et ses coéquipiers tombent sur un mur, et pas un tir ne rentre. L’écart se creuse.

Puis, une réaction s’enclenche. En six minutes, Minnesota passe un 22-2 ! La fin de première mi-temps s’anime avec le panier à 3-pts, du milieu de terrain, au buzzer de Jalen Williams (63-61). Les Wolves sont enfin dans la rencontre, Anthony Edwards y entre aussi, avec des paniers primés. Malheureusement, les Wolves perdent Jaylen Clark, après une chute et un coup sur la tête. Et comme en première période, le Thunder en profite en passant un 11-2 (96-103).

Si ce n’est toi, c’est donc ton cousin : ce n’est pas « SGA » qui domine le début de dernier acte mais bien Nickeil Alexander-Walker, qui inscrit 11 points en quatre minutes. Ce n’est pas suffisant car en face l’armée du Thunder frappe fort : Alex Caruso enchaîne trois paniers primés, puis Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren enfoncent le clou. Le Thunder passe un 18-2.

Dans les dernières secondes, les Wolves ont encore six points de retard et, par deux fois, avec Edwards et Naz Reid, ils ont une balle pour revenir à trois points. C’est manqué à chaque fois et Oklahoma City l’emporte (123-130), en prenant sa revanche après la défaite concédée juste avant le All-Star Game.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le Thunder frappe à 3-pts au meilleur des moments. En shootant à 7/11 à 3-pts en dernier quart-temps, les leaders de la conférence Ouest ont parfaitement négocié ce dernier virage, le plus important. Ce 18-2 a fait très mal aux Wolves, encore une fois en panne de solutions dans le « money time ».

– Jaylen Clark a manqué à Minnesota. Quel scénario cruel pour le rookie. Avec son énergie en défense sur le meilleur marqueur de la ligue, plus ses quatre interceptions, il a été très bon. Peut-être même encore plus en attaque avec 14 points à 6/7 au shoot. Mais après une vilaine chute, avec une tête qui frappe le sol, il a été obligé de quitter ses coéquipiers en troisième quart-temps, sans revenir ensuite. Et ce fut un coup dur aussi pour son équipe car, en 18 minutes avec lui sur le parquet, il affichait un +/- de +20 !

– Shai Gilgeous-Alexander remporte son duel face à Anthony Edwards. L’arrière de Minnesota a encore fait beaucoup de choses, mais c’était parfois brouillon et la maladresse fut significative (8/21 au shoot, 4/13 à 3-pts). Surtout, il n’a pas fait la différence en fin de rencontre. De son côté, « SGA » a fait un match digne d’un MVP avec 37 points à 54% de réussite au shoot, 8 rebonds, 8 passes, 3 interceptions et 3 contres.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.