Anthony Edwards et les Wolves en panne de solutions en fin de match

Après avoir terminé la première partie de la saison sur une victoire face au Thunder, les Wolves ont de nouveau chuté, à Houston. Ce fut compliqué, mais les partenaires d’Alperen Sengun ont tenu et réussi à arracher une fin de rencontre à suspense. Sauf qu’Anthony Edwards n’était plus inspiré et Minnesota a fini par s’incliner.

« Notre problème, c’est qu’on doit gagner les matches serrés », annonce et réclame Chris Finch. « Je ne connais pas nos statistiques lors de ces scénarios mais on doit faire mieux. Notre sélection au shoot, nos décisions doivent s’améliorer en attaque. En défense, on doit prendre des rebonds et ne pas faire des fautes. »

« Ces matches, on peut les gagner, mais on doit être concentré et on doit faire les bonnes choses », insiste Naz Reid, orphelin de Rudy Gobert dans cette partie, puisque le Français est touché au dos.

Une star fatiguée et peu inspirée en dernier quart-temps

Comme Donte DiVincenzo et Julius Randle sont toujours absents, c’est à Anthony Edwards de faire la différence. Et s’il ne répond pas présent, alors c’est Minnesota dans son ensemble qui tousse.

« Ils ont mis deux joueurs sur lui », remarque le coach des Wolves. « Globalement, il a fait le bon choix mais il faut qu’il reste dans le coup. On doit l’aider aussi. Je dois faire mieux dans mes consignes en fin de rencontre. »

Malgré les propos du technicien, l’arrière de Minnesota n’a pas toujours fait preuve de justesse. Il s’est souvent enfoncé tête baissée dans la raquette et a forcé à 3-pts. Ainsi, après avoir inscrit 34 points en trois quart-temps, il a seulement ajouté 3 unités dans le dernier, à 1/6 au shoot. « J’étais un peu fatigué en dernier acte, pour ce premier match après la coupure », se défend Edwards.

Naz Reid et Jaden McDaniels n’ont pas réussi à prendre la suite et les Wolves ont alors connu de longues minutes sans panier, qui vont conduire à la défaite. « J’ai eu des bons tirs et si j’ai ces tirs-là à chaque fois dans le dernier quart-temps, je pense qu’on va gagner des matches », conclut le All-Star, qui n’a pas joué le match des étoiles dimanche dernier.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 55 37 43.9 41.1 83.8 0.8 5.0 5.8 4.5 1.9 1.2 3.5 0.7 27.6 Total 357 35 44.5 36.5 80.1 0.7 4.5 5.3 4.2 2.0 1.3 2.9 0.6 23.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.