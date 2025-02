Les Pelicans enfoncent les Spurs

San Antonio est en roue libre… Orphelins de Victor Wembanyama – victime d’une « thrombose veineuse profonde« la semaine dernière – et de Gregg Popovich – toujours sur le flanc depuis son « léger AVC » début novembre – indisponibles jusqu’à la fin de saison, les Spurs ont accusé le coup en Louisiane, ce dimanche soir. Les hommes de Mitch Johnson, passés à côté de leur deuxième période (perdue 74 à 43), ont été largement battus par les Pelicans (114-96), bons derniers de la conférence Ouest…

Il y a une semaine encore, une qualification en « play-in » était sur toutes les lèvres. Désormais, elle ne ressemble plus qu’à un lointain souvenir… La victoire face aux Suns à Austin le jour de l’annonce de la blessure du Français n’aura sans doute été qu’un espoir sans lendemain.

Un dernier quart-temps fatal pour les Spurs

Sans leur tour de contrôle dans la raquette, les Spurs ont ainsi arrosé toute la soirée sans trouver la mire. 1/9 pour Devin Vassell, 3/16 pour De’Aaron Fox, 1/10 pour Chris Paul…

Ce premier des deux matchs en trois jours face aux Pelicans a été un long calvaire pour les Texans. Sans briller, les Spurs ont pourtant été en tête tout au long du 2e et du 3e quart-temps, menant même de 17 points, avant une coupure de courant fatale dans le dernier acte. « Il y a eu un effet boule de neige », souffle Mitch Johnson. « Nous avons raté beaucoup de tirs, la dynamique a basculé et la confiance s’est dissipée peu à peu. »

Sous l’impulsion de sa doublette Karlo Matkovic – Zion Williamson – auteurs de 22 des 39 points des Pelicans dans le 4e quart-temps, les protégés du Smoothie King Center ont repris la main avec un 11-3, alors que les Spurs menaient encore avant les douze dernières minutes (79-75).

Les Pelicans ont été plus sérieux et signent leur 14e victoire de la saison – la deuxième en trois matchs – alors que les Spurs s’enfoncent au classement et restent bloqués à 24 succès en 55 rencontres.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— La bataille du rebond largement remportée par les Pelicans. Sans Victor Wembanyama dans la raquette, les Texans se sont fait marcher dessus à l’intérieur, avec seulement 46 rebonds, contre 69 pour leurs hôtes du soir. Dans les discussions pour le titre de « Rookie Of The Year », le Camerounais Yves Missi a battu son record de rebonds en NBA, avec 15 prises, dont 6 offensives. Le tout en moins de 23 minutes, et avec 6 points au compteur.

— Les Spurs sans adresse. Face à Zion Williamson (22 points à 8/17 aux tirs), les Spurs ont cruellement manqué d’inspiration : ils finissent à 32/97 aux tirs (!) soit un petit 33% de réussite aux tirs, contre 42/94 (45% pour La Nouvelle-Orléans).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.