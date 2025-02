Le futur de Gregg Popovich aux Spurs de plus en plus incertain…

Des nouvelles de Gregg Popovich, bientôt quatre mois après son mini-AVC, et elles ne sont pas spécialement bonnes car ESPN nous apprend, déjà, qu’il ne devrait pas revenir sur le banc des Spurs cette saison. Mais, pire encore, il pourrait tout simplement ne jamais reprendre sa carrière de « head coach », lancée en décembre 1996 !

Pour l’instant, rien n’est toutefois décidé et « l’insider » d’ESPN explique que « Pop » prendra sa décision finale dans le futur, sans doute durant l’été, en fonction de son état de forme. Mais on peut comprendre qu’à son âge, et après son attaque, replonger dans le marathon de la saison NBA en tant que coach ne soit pas la solution la plus sage. Toujours président du club, il pourrait donc peut-être se contenter d’un rôle dans les bureaux.

C’est peut-être une page qui se tourne à San Antonio, quelques jours après l’annonce du forfait jusqu’à la fin de saison de Victor Wembanyama, victime d’une thrombose veineuse.

Entraîneur le plus victorieux de l’histoire

Entraîneur le plus victorieux de l’histoire en saison régulière (1 390 succès), titré à cinq reprises avec cette franchise texane qu’il n’a pas quittée en près de 29 ans, Gregg Popovich a été remplacé sur le banc par Mitch Johnson, son assistant. Celui-ci affiche un bilan de 21 victoires et 27 défaites lors de son intérim et il reçoit toujours les conseils de son mentor, qui commente les performances de l’équipe et les plans de jeu.

Courant décembre, « Coach Pop’ » avait ainsi tenu à remercier ses fans pour leur soutien, entrouvrant alors la porte d’un retour : « Personne n’est davantage enthousiaste à l’idée de me revoir sur le banc que les talentueux individus qui ont mené mon processus de rééducation. Ils ont vite compris que j’étais loin d’être facile à coacher… »

S’il venait prendre sa retraite (malgré lui…) à 76 ans passés, Gregg Popovich resterait quoi qu’il arrive l’entraîneur le plus âgé de l’histoire, devant Hubie Brown et ses 71 ans.