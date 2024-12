Gregg Popovich sort du silence pour remercier tout le monde

Cela fait maintenant six semaines que les Spurs doivent composer avec l’absence de Gregg Popovich. Victime d’un « léger AVC » au début du mois de novembre, le légendaire entraîneur texan se trouve depuis aux soins, dans le but de revenir aux affaires quand il se sentira à 100%.

Mais pour la première fois depuis son problème de santé, qui a contraint San Antonio à confier l’intérim à son assistant Mitch Johnson, « Coach Pop » s’est exprimé sur son état de santé à travers un communiqué. Sans établir de date de retour, mais en se montrant rassurant et surtout reconnaissant…

« Ces six dernières semaines ont été assurément inattendues pour ma famille et pour moi-même. Tandis que nous travaillons ensemble sur ma guérison, je tiens à prendre un moment pour indiquer que l’élan de soutien que nous avons reçu au cours de cette période a été bouleversant, dans le bon sens du terme. Même si j’aimerais pouvoir répondre à chacun de vous, laissez-moi vous dire pour le moment que ma famille et moi vous sommes éternellement reconnaissants. Nous sommes reconnaissants vis-à-vis de notre magnifique communauté, de l’ensemble de l’organisation des Spurs, de notre famille et de nos amis. »

Toujours une pointe d’humour

Fidèle à lui-même, Gregg Popovich, 76 ans dans un mois, n’a pas non plus oublié de faire preuve de sarcasme au moment de conclure…

« Personne n’est davantage enthousiaste à l’idée de me revoir sur le banc que les talentueux individus qui ont mené mon processus de rééducation. Ils ont vite compris que j’étais loin d’être facile à coacher. »

Pour leur 29e saison sous les ordres de Gregg Popovich (et Mitch Johnson), les Spurs affichent un bilan équilibré (13 victoires – 13 défaites) et pointent à la 11e place de la conférence Ouest.