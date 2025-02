Stats & Highlights | Les Warriors se sabordent encore, Bilal Coulibaly voit triple

Incorrigibles Warriors. Il est vrai diminués par les absences de leurs nombreux joueurs sur le départ dans le cadre du trade de Jimmy Butler vers San Francisco, les coéquipiers de Stephen Curry avaient pourtant le match en main. Golden State menait de 11 points sur le parquet du Utah, à moins de trois minutes de la fin, avant de complètement s’effondrer et s’incliner 131-128 chez le 14e de la Conférence Ouest. L’arrivée de Butler et les défaites dans le même temps des adversaires directs du moment, Phoenix et Sacramento, atténueront un peu cette grosse déception.

Minnesota en a profité pour prendre deux victoires d’avance au classement sur la 8e place grâce à son succès plus tranquille au score qu’il n’en a réellement été face à Chicago. Anthony Edwards a martyrisé la défense des Bulls avec 49 points (17/18 aux lancers-francs). Autres cartons du soir, ceux du tandem Michael Porter Jr – Nikola Jokic, pas loin d’atteindre chacun 40 points dans le succès des Nuggets contre les Pelicans. « MPJ » égale son record en carrière avec 39 unités, assorties de 12 rebonds, 4 passes et 3 interceptions, quand le MVP sortant termine avec 38 points, 10 passes et 8 rebonds.

Côté français, la belle nouvelle du soir vient de Bilal Coulibaly. L’ailier des Wizards a signé le premier triple-double de sa jeune carrière en signant 11 points, 11 passes décisives et 10 rebonds (mais 6 balles perdues) contre les Nets. Cerise sur le gâteau, les Wizards signent une improbable troisième victoire consécutive, alors que Brooklyn venait pourtant de s’offrir les Rockets.

Pas de surprise en revanche pour les Bucks chez les Hornets, ou les Grizzlies qui ont laminé les Raptors dans leur antre. Aucun joueur de Toronto n’a atteint les 15 points, pour ce qui était le dernier match de Kelly Olynyk et Bruce Brown, envoyés dans la foulée à la Nouvelle-Orléans.

Charlotte – Milwaukee : 102-112

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 102 MIL 112 DET 115 CLE 118 ATL 125 SAS 126 BRO 102 WAS 119 PHI 101 MIA 108 TOR 107 MEM 138 MIN 127 CHI 108 UTH 131 GSW 128 DEN 144 NOR 119 OKC 140 PHO 109 SAC 111 ORL 130

Brooklyn – Washington : 102-119

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 102 MIL 112 DET 115 CLE 118 ATL 125 SAS 126 BRO 102 WAS 119 PHI 101 MIA 108 TOR 107 MEM 138 MIN 127 CHI 108 UTH 131 GSW 128 DEN 144 NOR 119 OKC 140 PHO 109 SAC 111 ORL 130

Toronto – Memphis : 107-138

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 102 MIL 112 DET 115 CLE 118 ATL 125 SAS 126 BRO 102 WAS 119 PHI 101 MIA 108 TOR 107 MEM 138 MIN 127 CHI 108 UTH 131 GSW 128 DEN 144 NOR 119 OKC 140 PHO 109 SAC 111 ORL 130

Minnesota – Chicago : 127-108

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 102 MIL 112 DET 115 CLE 118 ATL 125 SAS 126 BRO 102 WAS 119 PHI 101 MIA 108 TOR 107 MEM 138 MIN 127 CHI 108 UTH 131 GSW 128 DEN 144 NOR 119 OKC 140 PHO 109 SAC 111 ORL 130

Utah – Golden State : 131-128

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CHA 102 MIL 112 DET 115 CLE 118 ATL 125 SAS 126 BRO 102 WAS 119 PHI 101 MIA 108 TOR 107 MEM 138 MIN 127 CHI 108 UTH 131 GSW 128 DEN 144 NOR 119 OKC 140 PHO 109 SAC 111 ORL 130

Denver – New Orleans : 144-119

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.