À Detroit, Darius Garland sauve les Cavaliers d’un shoot du logo !

Vous aviez apprécié la folle fin de match entre les Nets et les Rockets ? Vous allez adorer l’issue de la rencontre entre les Pistons et les Cavaliers. À condition de ne pas être un fan de Detroit…

Pourtant, les fans des Pistons y ont cru alors que les Cavaliers, emmenés par un grand Darius Garland, pensaient se diriger vers une victoire tranquille. À 90 secondes de la fin, le meneur All-Star avait ainsi donné 8 points d’avance (110-102), et la rencontre semblait bouclée. Sauf que le chaos va s’emparer de la salle.

C’est d’abord Jarrett Allen qui se fait expulser pour un vilain écran sur Ausar Thompson. C’est volontaire et dangereux, et il va directement s’asseoir puis aux vestiaires. Pour avoir bronché, Malik Beasley et Thompson prennent chacun une faute technique. Résultat, Darius Garland se voit offrir deux lancers-francs, et il les convertit : 112-102.

Pour tout le monde, la rencontre est plus que terminée. Sauf que Thompson a aussi droit à deux lancers-francs, et il les met (112-104). Il reste moins d’une minute à jouer, et le miracle va presque se produire. Après un 3-points raté de Beasley, Jalen Duren met dedans sur la claquette. Puis Cade Cunningham profite d’un ballon perdu de Georges Niang pour marquer à 3-points.

Il reste 16 secondes à jouer, et les Pistons ne sont plus menés que de trois points (112-109). Faute de Thompson, et Garland ne met qu’un lancer-franc sur deux… Derrière, les Cavaliers font la bêtise de faire une faute sur des tirs à 3-points ! C’est Cunningham qui les punit avec six lancers-francs de suite ! Il reste cinq secondes à jouer : 115-115. Et là, Garland ne se pose pas de question.

Il prend la balle sous son cercle, et sans pression, il se plante près du logo pour terrasser les Pistons à 3-points !!!

CE QU’IL FAUT RETENIR

Donovan Mitchell ménagé. L’arrière a manqué cette nuit son 3e match de la saison. Le All-Star souffre de l’épaule, et les Cavaliers n’ont pas voulu prendre de risque.

Le départ canon de Mobley. Pendant un mi-temps, on n’a vu que lui ! Néo All-Star, Evan Mobley était en démonstration, alternant les jeux intérieur et extérieur. Un vrai casse-tête pour Jalen Duren et les intérieurs de Detroit.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.