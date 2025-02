D’Angelo Russell terrasse les Rockets après une folle dernière séquence

Décidément, les Rockets ont pris le mois de février par le mauvais bout, et les joueurs d’Ime Udoka subissent cette nuit une 4e défaite de suite, dont deux face aux Nets ! À Brooklyn, les Rockets menaient pourtant de quatre points à 10 secondes de la fin…

Mais tout peut se passer en basket, et le Barclays Center va vivre une dernière séquence absolument dingue. Avant cela, Alperen Sengun avait dominé le « money time » pour donner cinq points d’avance à Houston à 18 secondes de la fin (96-91). Mais les Rockets oublient Keon Johnson, qui s’en va dunker (96-93).

L’arrière des Nets fait immédiatement faute sur Dillon Brooks, qui loupe un lancer sur deux (97-93). Il reste neuf secondes à jouer, et Jordi Fernandez prend un temps-mort.

Evbuomwan doublement décisif

Sur la remise en jeu, Tosan Evbuomwan trouve Johnson pour le 3-points (97-96). La remise en jeu est pour les Rockets, mais la passe est mal assurée, et ce même Evbuomwan ramasse les miettes puis trouve D’Angelo Russell. L’ancien Laker ne pose aucune question et il shoote à 3-points. Filoche, et les Nets sont passés devant (99-97).

Mais il reste trois secondes. Après le temps-mort, la balle revient à Jalen Green. Il est bousculé, mais il parvient à trouver l’axe pour un shoot équilibré. Mais c’est une brique, et les Nets s’imposent 99-97. C’est leur première victoire en deux mois à domicile !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Deux mois d’attente. Les Nets n’avaient plus gagné à domicile depuis le 4 décembre dernier, et c’était face aux Pacers.

– Des Nets à réaction. Avant d’inscrire six points en quelques secondes, les Nets avaient déjà fait le coup dans le 3e quart-temps. Menés de neuf points, Nic Claxton et Tyrese Martin ont planté 14 points de suite pour redonner l’avantage aux leurs.

– Les Rockets accusent le coup. Après quatre victoires de rang, dont deux face aux Cavaliers et aux Celtics, les Rockets sont au creux de la vague avec quatre défaites de suite. Derrière, ça klaxonne puisque les Nuggets et les Lakers n’ont qu’une défaite de plus.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.