Sans trop de surprise, Giannis Antetokounmpo a été désigné « Joueur de la semaine » à l’Est. Il faut dire que les Bucks ont réalisé un sans-faute, avec quatre victoires en autant de matchs et que le « Greek Freak » a été dominant, avec 32.0 points, 12.5 rebonds et 6.5 passes décisives de moyenne sur la période…

De quoi être préféré à son coéquipier Damian Lillard mais également LaMelo Ball et Mark Williams (Charlotte), Darius Garland (Cleveland), Onyeka Okongwu (Atlanta) ou encore Pascal Siakam et Myles Turner (Indiana).

À noter que c’est la deuxième fois qu’il est désigné « Player of the week » cette saison, et la 25e fois en carrière.

À l’Ouest, la NBA a décidé de mettre en avant un joueur bien moins habitué à ce trophée puisque c’est Jalen Green qui est choisi avec ses 32.5 points de moyenne sur la semaine, à 61% de réussite dont 63% à 3-points. De quoi bien aider les Rockets à remporter trois de leurs quatre matchs sur la période !

Récompensé pour la deuxième fois de sa carrière, il a lui été préféré à Devin Booker (Phoenix), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), James Harden, Norman Powell et Ivica Zubac (LA Clippers), Scoot Henderson (Portland), Trey Murphy III (New Orleans) mais également Jamal Murray (Denver).