En un quart-temps, Shai Gilgeous-Alexander (50 points) et le Thunder explosent les Suns

Les Suns doivent évoluer sans Kevin Durant. Ils démarrent néanmoins bien, avec des shoots primés. Rapidement, la défense du Thunder commence à poser des problèmes à Phoenix, avec des interceptions et un 8-0. Devin Booker, nouveau meilleur marqueur de l’histoire de la franchise de l’Arizona, et surtout Bradley Beal parviennent à dominer leurs défenseurs pendant quelques minutes, mais Shai Gilgeous-Alexander, maladroit au début, monte en température et Oklahoma City termine mieux le quart-temps (37-33).

Mais démarre très mal le deuxième, avec de longues minutes sans panier ni point. Les Suns en profitent pour passer un 12-2. Ils sont patients, ne subissent que très peu la pression de la défense quand Royce O’Neale est parfait à 3-pts. Il n’y a que Shai Gilgeous-Alexander pour sonner, doucement, la révolte et enchaîner les paniers.

Ça paye pour au moins revenir à la pause (61-63). Et la mi-temps a fait du bien au Thunder, qui revient avec un 9-0 en deux minutes, en s’appuyant sur sa défense.

Quelques instants après, on est monté à un 13-0. Les Suns mettent six minutes pour trouver le chemin du panier ! « SGA » continue de martyriser la défense de Phoenix et la vague Thunder est alors passée.

Devin Booker et sa bande vivent un enfer dans ce troisième quart-temps et rejoignent leur banc avec 25 points de retard (104-79). Pas de miracle en dernier quart-temps, et une large victoire (140-109) pour les leaders de la conférence Ouest, plus un match à 50 points pour le Canadien.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un nouveau show de Shai Gilgeous-Alexander. Impossible de passer à côté, évidemment. Il a maintenu son équipe en première période, avec 28 points à la pause, avant d’enfoncer le clou en troisième quart-temps avec 18 unités. Les premières minutes du dernier acte ne vont lui servir qu’à conclure son grand match, malgré les prises à deux des Suns. Le favori pour le titre de MVP termine ainsi avec 50 points à 18/29 au shoot, 8 rebonds et 5 passes. En perdant seulement un ballon. C’est très fort, encore une fois.

– Les Suns écrasés dans le troisième quart-temps. La première mi-temps de Phoenix fut parfaite offensivement avec des bons shoots qui venaient de partout : de Bradley Beal, Devin Booker et Royce O’Neale, ou encore de Grayson Allen et Tyus Jones. Marquer 63 points à 60% de réussite au shoot, en 24 minutes à Oklahoma City, ce n’est pas un mince exploit. Mais le troisième quart-temps sera une catastrophe. Le Thunder a enfin décidé de défendre et les Suns ne respirent plus. Ils encaissent un 20-2 dans les six premières minutes ! Puis, enfin, un panier est marqué (Beal), et ce sera le seul du quart-temps… En douze minutes, ils encaissent un 43-16 et terminent cet enfer avec un affreux 1/13 au shoot et 6 ballons perdus.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.