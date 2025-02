Devin Booker devient le meilleur marqueur de l’histoire des Suns

Il aura fallu moins de dix saisons à Devin Booker pour rentrer dans l’histoire de Phoenix, et vraisemblablement pour quelque temps. L’arrière est devenu lundi contre les Blazers le meilleur marqueur de l’histoire des Suns, dépassant les 15 666 points de Walter Davis, six fois All-Star dans les années 70 et 80.

Un record au goût un peu amer toutefois, puisque Devin Booker n’a pas pu empêcher la défaite des siens à Portland après prolongation, malgré ses 34 points.

Depuis ses débuts dans la ligue le 28 octobre 2015, Devin Booker a cimenté sa place parmi les meilleurs scoreurs de sa génération, capable d’inscrire 70 points à seulement 20 ans contre Boston, en 2017. Déjà recordman du nombre de paniers à 3-points dans les annales des Suns, dépassant Steve Nash en février 2023, c’est sur un tir derrière l’arc dans le troisième quart-temps que Devin Booker s’est emparé du record détenu par Walter Davis.

« SUNS SCORING HISTORY HAS BEEN BOOKED. » pic.twitter.com/went2BH87M — Phoenix Suns (@Suns) February 4, 2025

Le plus grand joueur de l’histoire des Suns ?

« Quel accomplissement pour un grand joueur, un grand homme » a réagi l’entraîneur Mike Budenholzer en conférence de presse. « Je pense que ses coéquipiers, l’organisation des Suns, la ville… Chacun de nous est simplement reconnaissant et le remercie pour son excellence. C’est un des plus grands, voire peut-être le plus grand de l’histoire des Suns. Être témoin du moment où il devient le meilleur scoreur… C’est une soirée spéciale pour lui, pour cette franchise. »

Avec ses 24.4 points de moyenne sous les couleurs de Phoenix, Devin Booker possède la troisième meilleure moyenne de points de l’histoire de la franchise, derrière Kevin Durant (27 points), et Charlie Scott (24.8 points).

Outre ses exploits au scoring, le quadruple All-Star avait contribué à emmener les Suns en finale en 2021, la troisième de la franchise depuis sa création en 1968.

« Ce record, cela veut tout dire pour moi » a commenté Devin Booker. « D’être drafté dans une franchise qui croyait en moi, qui a tenté sa chance avec un gamin de 18 ans, a traversé toute une phase de reconstruction et y a cru… Je suis resté concentré. Et l’amour, le soutien ont toujours été présent. Je ne le prends pas à la légère. Je prends sérieusement le fait d’avoir Phoenix sur ma poitrine chaque soir. »

Même à l’extérieur, Devin Booker a eu le droit aux félicitations du public des Blazers, alors qu’une partie de famille était présente dans les tribunes. Des supporters qui lui tiendront d’autant moins rigueur d’avoir écrit l’histoire dans leur salle qu’il a manqué un lancer-franc crucial en fin de prolongation, qui aurait permis à Phoenix d’égaliser à 4,4 secondes du buzzer. Devin Booker sera célébré à Phoenix vendredi, en marge du match face au Jazz.

Les meilleurs scoreurs de l’histoire des Suns

Devin Booker (2015-en cours) : 15 678

Walter Davis (1977-1988) : 15 666

Alvan Adams (1975-1988) : 13 910

Kevin Johnson (1988-2000) : 12 747

Shawn Marion (1999-2008) : 12 134