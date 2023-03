Le 24 mars 2017, Devin Booker explosait les compteurs avec 70 points à Boston

Comme toutes les grandes performances offensives de l’histoire de la ligue, celle de Devin Booker contient plusieurs niveaux de lecture. La première, c’est la plus évidente et la plus simple : les statistiques. Car le 24 mars 2017, l’arrière des Suns a inscrit… 70 points !

Depuis cette saison, ils ne sont que sept à l’avoir aussi fait : Wilt Chamberlain (six fois), Kobe Bryant, David Thompson, David Robinson, Elgin Baylor, Donovan Mitchell et Damian Lillard. Cela vous classe un attaquant…

Dans le détail, ce sont donc 70 points à 21/40 au shoot, dont 4/11 à 3-points, et 24/26 aux lancers-francs, avec également 8 rebonds et 6 passes décisives. Surtout, ce sont 51 points marqués en deuxième mi-temps !

« Je fais ce sport pour être une légende »

La seconde lecture, c’est celle du match. Et là, cela se corse puisque, vu que les Suns avaient été dominés toute la partie et qu’ils étaient lancés dans une fin de saison sans enjeu ni saveur, ils avaient transformé la défaite en one-man-show pour Devin Booker.

Ainsi, les joueurs de Phoenix n’ont cherché qu’à servir leur gâchette, multipliant les écrans (parfois jusqu’à trois de suite !) pour lui offrir un shoot convenable. Ce fut notamment très caricatural dans les ultimes minutes, alors que la rencontre était pliée…

Néanmoins, les Suns avaient été directement encouragés par les spectateurs du TD Garden, certes satisfaits de la victoire de leur équipe, mais enthousiastes à l’idée de vivre un grand moment. D’où le fait que chaque panier de Devin Booker était accompagné d’un soutien du public, comme s’il évoluait à domicile.

« C’est la partie la plus dingue de cette soirée pour moi », expliquait l’arrière. « Je fais ce sport pour être une légende, l’un des meilleurs et c’est une bonne façon de commencer. Comme c’est arrivé à Boston, contre les Celtics, une des franchises historiques de la ligue, cela ajoute un peu à tout ça. »

De plus, si Devin Booker n’avait pas autant enchaîné les paniers, sans doute qu’il aurait rejoint le banc bien plus rapidement, car il était touché à la cheville depuis quelques jours. En début de match, il avait même aggravé sa blessure et son coaching-staff avait hésité à le ménager. Vu sa prestation, ils ont préféré le laisser en profiter, quitte à abîmer son articulation.

« Ils ont commencé à m’encourager et cela m’a surpris »

« On en a discuté deux ou trois fois », se souvenait Jay Triano, quand il revient sur ses échanges avec Earl Watson. « Mais on se disait que l’on allait lui donner un shoot de plus, encore quelques tirs primés. Il en a réussi, mais l’écart n’a pas diminué. Ensuite, les fans ont commencé à le soutenir et on s’est dit que s’ils voulaient vraiment le voir, il fallait le laisser faire. »

Troisième et dernière lecture : le talent. Complètement aidé par ses coéquipiers ou non, coller 70 points reste une performance magistrale. Marcus Smart et les Celtics n’ont pas totalement déroulé le tapis rouge à leur adversaire. Un adversaire extrêmement talentueux, capable de coller 14 points en deux minutes comme il l’a fait ce soir-là, passant de 56 à 70 points en 120 secondes.

« Ils ont commencé à m’encourager et cela m’a surpris, puisque je sais à quel point les fans de Boston peuvent être des enragés« , racontait Devin Booker. « J’ai dit après le match que j’avais du respect pour eux. Ils étaient derrière leur équipe mais voulaient assister à un moment d’histoire et c’est ce qu’ils ont eu. »

Plusieurs de ses paniers sont compliqués, mais avec la confiance et sa technique, « Book » a toujours su dominer ses défenseurs directs. Marcus Smart donc, mais aussi régulièrement Jaylen Brown.