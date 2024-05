Décès de l’ancien All-Star Walter Davis (1954-2023)

C’est l’université de North Carolina qui a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux : Walter Davis est décédé aujourd’hui, de causes naturelles, à 69 ans.

« Walt » était une légende de UNC, conduisant notamment sa fac jusqu’en finale NCAA et inscrivant pas moins de 1 863 points sous les ordres du tout aussi légendaire Dean Smith, qui l’avait également dirigé lors de la médaille d’or de Team USA obtenue aux Jeux olympiques de Montréal en 1976.

Champion olympique et Rookie Of The Year !

En NBA, Walter Davis était surtout connu pour son passage de onze saisons à Phoenix. Nommé six fois All-Star dans l’Arizona, il a aussi été élu Rookie de l’année 1978, en plus d’être retenu à deux reprises dans une All-NBA Team. Également passé par Denver et Portland sur la fin, le 5e choix de la Draft 1977 affiche 18.9 points, 3.8 passes, 3.0 rebonds et 1.2 interception de moyenne en carrière.

Meilleur marqueur de l’histoire des Suns (15 666 points), qui ont retiré son numéro #6, cet arrière/ailier élégant et efficace était capable de coups de chaud mémorables. Comme ce soir de mars 1979, où il a inscrit 40 points et le panier de la gagne contre les Supersonics, futurs champions NBA et qui l’élimineraient en finale de conférence quelques semaines plus tard. Son meilleur parcours en playoffs (comme en 1984 et 1991).

Walter Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1977-78 PHX 81 32 52.6 83.0 2.0 4.0 6.0 3.4 3.0 1.4 3.5 0.3 24.2 1978-79 PHX 79 31 56.1 83.1 1.4 3.3 4.7 4.3 3.2 1.9 3.7 0.3 23.7 1979-80 PHX 75 31 56.3 0.0 81.9 1.0 2.6 3.6 4.5 2.7 1.5 3.2 0.3 21.5 1980-81 PHX 78 28 53.9 41.2 83.6 0.8 1.8 2.6 3.9 2.5 1.2 2.9 0.2 18.0 1981-82 PHX 55 22 52.3 18.8 82.0 0.4 1.5 1.9 3.0 1.9 0.8 2.0 0.1 14.4 1982-83 PHX 80 31 51.6 30.4 81.8 0.8 1.7 2.5 5.0 2.3 1.5 2.4 0.2 19.0 1983-84 PHX 78 33 51.2 23.0 86.3 0.5 2.1 2.6 5.5 2.6 1.4 2.7 0.2 20.0 1984-85 PHX 23 25 45.0 30.0 87.7 0.3 1.3 1.5 4.3 1.8 0.8 2.2 0.0 15.0 1985-86 PHX 70 32 48.5 23.7 84.3 0.8 2.1 2.9 5.1 2.2 1.4 3.1 0.0 21.8 1986-87 PHX 79 34 51.7 25.9 86.2 1.1 2.0 3.1 4.6 2.3 1.2 2.9 0.1 23.6 1987-88 PHX 68 29 47.3 37.5 88.7 0.5 1.9 2.3 4.1 1.9 1.3 1.9 0.0 17.9 1988-89 DEN 81 23 49.8 29.0 87.9 0.5 1.4 1.9 2.4 2.3 0.9 1.6 0.1 15.6 1989-90 DEN 69 24 48.1 13.0 91.2 0.7 1.9 2.6 2.3 2.3 0.9 1.5 0.1 17.5 1990-91 * All Teams 71 21 46.8 30.6 91.5 1.0 1.6 2.6 1.8 2.1 1.1 1.2 0.0 13.0 1990-91 * DEN 39 27 47.4 30.3 91.5 1.3 1.8 3.2 2.2 2.8 1.6 1.6 0.1 18.7 1990-91 * POR 32 14 44.6 33.3 91.3 0.6 1.2 1.8 1.3 1.3 0.6 0.8 0.0 6.1 1991-92 DEN 46 16 45.9 31.3 87.2 0.4 1.1 1.5 1.5 1.5 0.6 1.0 0.0 9.9 Total 1033 28 51.2 27.2 85.1 0.9 2.1 3.0 3.8 2.4 1.2 2.5 0.1 18.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.