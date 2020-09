[happy birthday] Quand Walter Davis inscrivait 40 points et le panier de la gagne contre les Sonics

Avant qu’il n’arrive à Phoenix, à partir de la saison 1977-1978, le club n’avait connu les playoffs qu’à deux reprises. Même quand elle avait disputé les Finals 1976 contre Boston, c’était après une saison très moyenne (42 victoires).

Mais dès que Walter Davis va commencer à porter le maillot des Suns, ce sera plus brillant (huit participations de suite aux playoffs). Tout comme l’était cet arrière/ailier, doté d’un tir en suspension aussi efficace qu’élégant.

Alors que les Suns ont connu de nombreux grands joueurs et gros scoreurs au fil des décennies, de Kevin Johnson à Charles Barkley, en passant par Amar’e Stoudemire jusqu’à Devin Booker aujourd’hui, Walter Davis est toujours le meilleur marqueur de l’histoire de la franchise.

Une pluie de records qui tiennent toujours

Ses 15 666 points marqués et ses 6 497 paniers inscrits restent indétrônables. En onze saisons avec les Suns, il va également s’imposer dans le Top 10 des matches joués, des passes, des interceptions ou des rebonds offensifs. Ses chiffres dans l’Arizona sont superbes avec 24.4 points et 5.2 passes de moyenne entre 1977 et 1988.

Six fois All-Star avec les Suns et rookie de l’année en 1978 (son maillot #6 est retiré chez les Suns depuis avril 1994), il connaîtra une fin de carrière (ces dernières saisons sont à Denver et Portland) plombée par des blessures au dos et surtout par une addiction à la cocaïne au milieu des années 1980.

Il reste néanmoins quelques beaux souvenirs. Notamment ce 30 mars 1979 où il inscrit 40 points à 17/33 au shoot face aux Sonics. Mieux, c’est lui qui permet à Phoenix d’arracher la prolongation puis inscrit le panier de la victoire.