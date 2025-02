Le Magic lamine les Kings pour la première de Zach LaVine

De retour dans leur salle, où ils n’avaient plus perdu depuis fin décembre et après une série de six matchs à l’extérieur, les Kings pensaient pouvoir profiter de la méforme du Magic pour offrir une première victoire au nouveau venu, Zach LaVine. Mais Franz Wagner (31 points), Paolo Banchero (23 points) et les Floridiens avaient d’autres plans en tête.

Alors que les hommes de Jamahl Mosley avaient tant de mal à marquer ces dernières semaines, ils ont retrouvé de leur superbe cette nuit avec six joueurs à 11 points ou plus. Ce qui était beaucoup trop pour une défense des Kings submergée, notamment dans le troisième quart-temps. Après une première période très équilibrée (60-62), les visiteurs ont signé un 10-0 en deux minutes dès la sortie du vestiaire.

Après des paniers primés de Cole Anthony et Kentavious Caldwell-Pope, Doug Christie a mis en place une défense de zone qui aura peu d’effet. Franz Wagner et Paolo Banchero allaient beaucoup trop facilement découper cette défense, en pénétration ou en faisant le décalage pour trouver un shooteur.

Un jeu appliqué, principalement sur demi-terrain, dans lequel Wagner s’est épanoui, tandis que son pivot, Goga Bitadze, auteur d’une soirée à 100%, faisait des dégâts dessous.

À la peine pour répondre de l’autre côté du terrain, les Kings ont vu l’écart enfler un peu plus avec un gros passage d’Anthony Black. Résultat, à l’entame du dernier quart-temps, l’espoir de retour était mince (83-104). Quatre minutes plus tard, son équipe étant menée de 29 unités, Doug Christie décidait de vider son banc…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une belle éclaircie pour le Magic et son attaque. Avec 4 défaites de suite et même 9 défaites en 10 sorties, le Magic s’est présenté à Sacramento en étant très mal en point. Les Floridiens affichaient surtout de sérieuses difficultés à marquer. En manquant d’atteindre la barre des 100 points à 7 reprises sur cette séquence, le Magic disposait de la pire attaque de la ligue. Changement d’ambiance offensive complet avec ce match car Orlando a montré une belle fluidité en alternant bien entre le tir extérieur et l’attaque du cercle. Dans le seul 3e quart-temps, les visiteurs ont inscrit 42 points.

– Les Kings dans le flou à la mène. Malik Monk était attendu pour assumer un rôle de meneur de jeu pour prendre la relève de De’Aaron Fox, on l’a peu vu dans ce contexte cette nuit. D’abord parce que l’arrière naturel a été gêné par les fautes, mais aussi parce que Zach LaVine, qui a bien combiné par séquence avec Domantas Sabonis dans les premières minutes, et DeMar DeRozan ont beaucoup remonté le ballon. Difficile donc d’y voir clair sur la création en chef pour des Kings (pas un titulaire à plus de 3 passes) qui ont parfois donné l’impression de manquer d’un général, notamment dans le 3e quart-temps.

– Une drôle de première pour Paolo Banchero. La star du Magic s’est rapprochée du double-double cette nuit avec 23 points et sa meilleure marque égalée de la saison à la passe (9). Une colonne en revanche est étonnamment restée vide : 0 rebond ! Une première en carrière pour lui.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.