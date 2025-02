En deux mois, Malik Monk est passé de remplaçant à meneur de jeu titulaire

Depuis deux mois et après deux saisons dans le rôle de sixième homme, Malik Monk est devenu titulaire à Sacramento. C’est déjà une évolution notable pour l’arrière. Mais la seconde l’est encore davantage. En effet, le départ de De’Aaron Fox et l’arrivée de Zach LaVine ont une conséquence directe : l’absence de meneur de jeu de métier dans le cinq majeur des Kings.

Pour ce premier match post-transfert, face aux Wolves, c’est donc Malik Monk qui s’est retrouvé dans ce rôle. En début de saison, il était arrière remplaçant, le voilà désormais meneur de jeu titulaire !

« C’est une nouvelle opportunité, une nouvelle étape, clairement », assure-t-il après avoir terminé avec 28 points et 5 passes à Minnesota. « Être le meneur titulaire, c’est une grosse opportunité, surtout après ce que Fox a fait pour cette franchise, pour cette ville. J’essaie simplement de reprendre là où il s’est arrêté. »

Rester agressif tout en faisant jouer les autres

Arrière scoreur de formation, l’ancien joueur des Lakers pourra-t-il réussir cette transformation ? « Il le fait depuis qu’il est ici », estime Domantas Sabonis. « On l’a vu par séquences pendant deux ans et cette saison, il a eu plus d’opportunités de le faire quand Fox était absent, et aussi en fin de match. Il est prêt pour ça. »

L’intérieur lituanien fait référence à trois matches de début janvier, que le nouveau joueur des Spurs avait manqués, gagnés par les Kings. De plus, depuis qu’il est titulaire, Malik Monk tourne à 6.9 passes de moyenne. Doug Christie n’est donc pas inquiet.

« Il a tellement progressé depuis que je fais sa connaissance. Je suis très, très fier de lui et là, l’opportunité de diriger cette équipe se présente. Je lui ai dit que j’allais composer avec ses erreurs », annonce le coach des Kings. « Alterner entre être agressif et impliquer ses coéquipiers, ce n’est pas facile mais je trouve qu’il a été bon dans cette rencontre. S’il continue d’apprendre, il va encore progresser. »

Malik Monk Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 CHA 63 14 36.0 34.2 84.2 0.1 0.9 1.0 1.4 1.0 0.3 0.8 0.1 6.7 2018-19 CHA 73 17 38.7 33.0 88.2 0.2 1.7 1.9 1.6 1.5 0.5 1.2 0.3 8.9 2019-20 CHA 55 21 43.4 28.4 82.0 0.5 2.4 2.9 2.1 1.3 0.5 1.4 0.3 10.3 2020-21 CHA 42 21 43.4 40.1 81.9 0.3 2.1 2.4 2.1 1.1 0.5 1.3 0.1 11.7 2021-22 LAL 76 28 47.3 39.1 79.5 0.5 2.9 3.4 2.9 1.8 0.8 1.6 0.4 13.8 2022-23 SAC 77 22 44.8 35.9 88.9 0.4 2.2 2.6 3.9 1.6 0.6 1.9 0.3 13.5 2023-24 SAC 72 26 44.3 35.0 82.9 0.4 2.6 2.9 5.1 2.2 0.6 2.1 0.5 15.4 2024-25 SAC 41 32 44.9 33.1 87.7 0.4 3.4 3.8 5.9 2.6 1.0 2.1 0.6 18.2 Total 499 23 43.5 35.2 84.8 0.4 2.2 2.6 3.1 1.6 0.6 1.5 0.3 12.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.