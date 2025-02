Le Heat s’impose à Philadelphie pour ouvrir l’ère post-Jimmy Butler

Drôle de match que ce Sixers – Heat. D’un côté, Philadelphie retrouvait Paul George après cinq matchs d’absence, mais pas son « Big Three », avec Joel Embiid en tenue la veille mais pas encore autorisé à jouer en « back-to-back ». De l’autre, le Heat sans Jimmy Butler suspendu… puis échangé en plein milieu de la rencontre, et dont les coéquipiers ont appris la nouvelle par des spectateurs. Dans un contexte spécial, Miami a fait respecter la logique du classement dans un match serré mercredi (101-108), et qui pourrait très bien être une rencontre de « play-in » en fin de saison.

Contrairement au match contre les Mavericks, Philadelphie est à la peine offensivement en début de rencontre, sans réussite extérieure. Dans le match dans le match du soir entre le néo All-Star Tyler Herro et celui qui aurait aimé être à sa place, Tyrese Maxey, l’arrière du Heat s’en tire bien mieux dans le premier quart-temps.

Et il le faut pour Miami, alors que l’option « tall ball » avec la raquette Bam Adebayo – Kel’el Ware prend vite du plomb dans l’aile avec deux fautes rapides pour les deux compères. Les Sixers s’accrochent à cela et aux balles perdues des visiteurs pour rester au contact (25-29).

Le sang frais fait du bien de part et d’autre, avec huit points express de Reggie Jackson pour ouvrir le deuxième quart. Le Heat enchaîne encore les balles perdues mais dicte sa loi sous les arceaux avec une séquence folle où Terry Rozier vient convertir la quatrième chance des Floridiens. Le match reste très serré, même si Paul George débloque son compteur avec deux paniers à 3-points. Mais « PG » se frustre en fin de période alors que Miami trouve enfin un peu de continuité grâce au tandem Nikola Jovic (11 points, 3 rebonds, 3 passes dans le deuxième quart) – Jaime Jaquez Jr. Le Heat termine par un 10-0 et rentre aux vestiaires avec cinq longueurs d’avance (57-62).

Les Sixers n’ont jamais lâché

C’est à ce moment que les derniers joueurs d’Erik Spoelstra à ne pas être au courant du trade envoyant Jimmy Butler à Golden State sont informés de la nouvelle. Et cela ne semble pas les perturber outre-mesure. Toujours (très) poussifs en attaque – sept balles perdues en cinq minutes… -, les joueurs du Heat compensent en maintenant la pression défensivement. Seul Tyrese Maxey trouve des solutions par sa vitesse vers le cercle. Miami marche par à-coups, mais cela suffit à creuser un écart de +12 (74-86, 34′).

Une fois encore, les remplaçants de Philadelphie répondent présent. Adam Bona et Eric Gordon ramènent les locaux un temps à une possession, avant que la raquette de Miami Jovic – Adebayo ne redonnent de l’air au Heat. La fin de match est intense et Tyrese Maxey ne baisse pas les bras si facilement.

Le meneur des Sixers donne tout et d’un gros tir derrière l’arc, l’écart n’est plus que de trois points à 27,7 secondes de la fin. Mais il ne peut rien face à la malice de son vis-à-vis Tyler Herro, qui profite d’un système sur remise ne jeu pour prendre tout le monde en « backdoor » et clore les débats.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Tyler Herro en patron, le banc en mission. Il est plus que rare de voir un cinq de départ terminer avec trois de ses membres à 0 ou 3 points. C’est pourtant ce qu’a surmonté Miami, grâce notamment au très bon match de Tyler Herro (30 points, 7 rebonds, 7 passes), mais aussi à son banc. Mention spéciale à Nikola Jovic et Terry Rozier, 43 points à eux deux.

– Paul George, ce n’est pas encore ça. Difficile de jauger de l’état de forme de la recrue phare de l’été dernier pour Philadelphie. George n’a pas semblé au mieux, peinant à trouver son rythme et trop peu présent dans le jeu, notamment pour prêter main forte au rebond, un secteur dans lequel Miami s’est amusé (54-39).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.