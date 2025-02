Quel retour de Joel Embiid face à Dallas !

Paul George, Kyle Lowry, Andre Drummond et Eric Gordon… Voici la liste des principaux absents face aux Mavericks côté Philadelphie. Pas de Joel Embiid sur la liste des blessés, et le Camerounais est bel et bien présent à l’entre-deux face à Daniel Gafford. Côté Dallas, pas d’Anthony Davis, toujours pas remis de sa blessure aux abdos.

Sans surprise, pour le remettre en jambes, les Sixers jouent sur Joel Embiid. Le MVP 2023 rassure tout le monde avec un fadeaway à 6 mètres malgré une prise à deux, puis avec un panier près du cercle. Tyrese Maxey le sert au maximum, et Embiid perd aussi des ballons.

Comme les Mavericks sont aussi endormis que face aux Cavaliers, Philly prend les commandes, et Ricky Council IV se charge de répondre à Kyrie Irving pour boucler le quart-temps avec cinq points d’avance (36-31).

Avec Embiid sur le terrain pour épauler la « second unit », les Sixers déjouent. Dante Exum et Klay Thompson combinent bien, et Dallas signe un 14-2 pour prendre les rênes du match (45-38). Dominés au rebond offensif, les Sixers perdent aussi des ballons idiots. Malgré un bon passage d’Embiid, qui permet de libérer des espaces pour Maxey, Philly reste à distance, et c’est en défense que le bât blesse. Comme sur cet oubli sur une remise en jeu, qui profite à la recrue Max Christie. À la mi-temps, Dallas mène 65-58.

Le duo Yabusele-Embiid se trouve les yeux fermés

Au retour des vestiaires, Philly déplace le jeu vers Guerschon Yabusele, et son entente avec Embiid fait de gros dégâts. C’est quasiment panier à chaque fois !

Philly recolle au score (73-70) mais Dallas tient bon avec le And-1 de Thompson ou Olivier-Maxence Prosper près du cercle. C’est encore en défense que les Sixers déjouent, mais les seconds couteaux redonnent de la vie. Pendant que Embiid souffle, les Sixers passent un 16-2 pour reprendre les commandes du match. A la finition, Maxey, mais aussi Council IV et même Adam Bona, qui profite d’un joli caviar. Les Sixers mènent désormais de 7 points (94-87).

Le 4e quart-temps est de bien meilleur qualité, et Kyrie Irving prend le match à son compte (94-93), puis Thompson frappe de loin pour ponctuer un 9-0 et redonner la main aux Mavericks (109-107). Le « money time » est étouffant, et l’improbable Justin Edwards va être le héros côté Philly. D’abord avec un gros 3-points, puis ensuite en bâchant Naji Marshall. Quant à Yabusele, il trouve poste bas Embiid pour donner l’avantage aux Sixers (117-116). Marshall se loupe encore, et c’est Embiid, avec un lancer sur deux, qui valide la victoire de Philly (118-116).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Frayeur pour Embiid. Auteur d’un superbe triple-double pour son premier match en un mois, Joel Embiid a fait très peur à ses coéquipiers en posant un genou à terre après un coup au visage au début de la 2e mi-temps. Mais plus de peur que de mal, et après un temps-mort, il a repris sa place.

– Dallas perd Gafford. Auteur justement de ce coup de coude au visage d’Embiid, Gafford a quitté ses coéquipiers dans la dernière minute. C’est l’épaule gauche qui a lâché après une bataille au rebond…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.