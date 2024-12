Les dix dossiers chauds de la période des transferts

Ce n’est pas encore l’effervescence de la « trade deadline », mais ce 15 décembre lance la période des grandes manœuvres, comme tous les ans en NBA. À partir de ce dimanche, une majorité des joueurs engagés l’été dernier peuvent être inclus dans des transferts, soit 85 nouveaux profils disponibles sur le marché. Dès ce dimanche, 87% des joueurs selon le décompte d’ESPN peuvent donc être inclus dans une transaction.

Si le gros des mouvements devrait attendre la fin de l’hiver pour se décanter, plusieurs dossiers devraient focaliser l’attention, entre bonnes affaires et équipes en recherche de renforts. Tour d’horizon de ce qui nous tiendra au chaud dans la colonne rumeurs ces prochaines semaines.

Jimmy Butler

Cette date du 15 décembre n’était pas encore arrivée que la star du Heat était déjà le premier « grand nom » à sortir du lot.

Potentiellement en fin de contrat au terme de cet exercice, l’ailier est à la croisée des chemins : souhaite-t-il rester à Miami et prolonger ? Va-t-il activer sa « player option » pour se laisser un an de plus ? Ou la franchise floridienne pourrait-elle se décider à s’en séparer pour ne pas avoir à casser sa tirelire ?

À 35 ans, Jimmy Butler cherche encore son premier titre NBA et ne pourrait être intéressé que par des grands noms : les Mavericks et les Rockets de son Texas natal, les Warriors ou encore les Suns selon Shams Charania d’ESPN, alors que le New York Post assure que Brooklyn reste une piste, comme évoqué ces derniers mois. Le faire venir ne sera sans doute pas bon marché malgré son âge et ses antécédents physiques. Mais Golden State serait particulièrement intéressé, alors que la franchise de San Francisco vise elle aussi une bague à très court terme avec ses vétérans Steph Curry et Draymond Green comme leaders.

Les Warriors

Les Warriors étaient peut-être les plus à l’affût d’opportunités d’échange depuis le début de la saison et ils n’ont pas tardé à sauter sur l’opportunité Dennis Schröder. Le meneur des Nets va officiellement débarquer dans la Baie dans les prochaines heures. Golden State tient le coup à l’Ouest, mais manquait certainement d’un ou plusieurs joueurs capables d’épauler Stephen Curry en playoffs. Dennis Schröder, en fin de contrat au terme de la saison, semble avoir le profil idéal pour enlever la pression et le ballon des mains de Curry par séquences, alors qu’il signe pour le moment sa meilleure saison statistique en carrière (18.6 points, 6.5 passes décisives).

La fin des grandes manœuvres ? Les prochaines semaines en diront sans doute plus quant à savoir si l’Allemand résout les problèmes du champion 2022. D’autant que les Warriors faisaient aussi partie des destinations possibles pour Jimmy Butler, et qu’ils ont encore des pièces pour monter un autre transfert d’envergure (Kuminga, Wiggins, Pozdiemski…). Shams Charania assurait il y a quelques jours que Golden State était à la recherche d’une « star ».

Les Nuggets

C’est l’histoire de ce début de saison à Denver : le banc de Mike Malone ne fait pas l’affaire. Très affaibli depuis le titre de 2023 par les pertes de Bruce Brown, Jeff Green ou l’été dernier Kentavious Caldwell-Pope, il n’offre pour le moment pas satisfaction du tout, notamment quand Nikola Jokic prend quelques minutes pour souffler. Problème, la masse salariale est déjà dans le rouge après avoir verrouillé le noyau dur Jokic – Murray – Porter Jr – Gordon.

Les dirigeants du Colorado vont devoir être inventifs ou persuasifs pour trouver des transferts afin de se renforcer. Le contrat de Zeke Nnaji, un peu moins de neuf millions de dollars la saison, devrait être sacrifié expliquait Marc Stein, qui qualifient les Nuggets de « impatients » à l’idée de faire un trade. C’est encore bien peu, et pas très attractif pour convaincre des franchises.

Les Wizards

Sur le marché des transferts, il y a les acheteurs et les vendeurs. Les Wizards sont clairement dans la deuxième catégorie, avec plusieurs joueurs annoncés comme disponibles. Signé lors de la dernière intersaison, Jonas Valanciunas pourrait faire ses valises après seulement quelques mois dans la capitale. Le pivot lituanien serait notamment suivi par les Lakers assure Jake Fischer pour The Stein Line. Malcolm Brogdon devrait, lui, être ballotté une nouvelle fois vers une nouvelle franchise, le meneur vétéran ne rentrant pas dans les plans de Washington.

Pour sa quatrième saison à DC, Kyle Kuzma pourrait lui aussi quitter l’effectif en cas de proposition intéressante. L’ailier-fort pourrait apporter une étincelle offensive à un coût raisonnable avec son contrat dégressif de 23,5 millions de dollars cette saison à 19,4 millions en 2026-2027 alors que le salary cap devrait lui augmenter significativement.

Le duo Zach LaVine / Nikola Vucevic

Eux aussi ont fait leur temps. Zach LaVine et Nikola Vucevic sont toujours sur le départ à Chicago. Pour plaider leur cause, le tandem signe une belle saison, avec une adresse jamais vue pour Zach LaVine (22.1 points à 50.6%, dont 43.2% à 3-points) et une première saison au-dessus des 20 points pour Nikola Vucevic depuis 2020/21, celle de son arrivée dans l’Illinois. Problème, les Bulls sont encore trop gourmands pour le moment indique HoopsHype, alors qu’ils débutent leur reconstruction. Marc Stein évoque un premier tour de draft comme base de discussion.

Le pivot monténégrin a de l’expérience et sa capacité à scorer avec régularité n’est plus à prouver. Mais à 34 ans, il arrive vers la fin de sa carrière, et ne reste pas le défenseur le plus fiable.

Pour l’arrière, le souci est financier, lui dont le contrat court jusqu’à 2027 maximum, avec une dernière saison à 49 millions de dollars, un gouffre. D’autres joueurs de l’effectif pourraient aussi revenir dans les rumeurs comme Patrick Williams ou Lonzo Ball, dont le contrat expirant pourrait être un atout.

Les Pelicans

New Orleans va-t-il faire exploser son roster ? La saison déjà largement plombée par les blessures pourrait être l’occasion pour « NOLA » de procéder à un grand ménage. Si l’objectif prioritaire reste de trouver les bonnes pièces autour de Zion Williamson, HoopsHype assure que plusieurs dirigeants NBA voient les Pelicans travailler dans l’optique de réduire leur masse salariale.

Le cas de Brandon Ingram n’en devient que plus épineux, alors que son contrat arrive à son terme dans quelques mois. L’ailier veut un contrat conséquent, que la franchise de Louisiane lui a proposé ces derniers mois et que l’ancien Laker avait alors refusé indiquait Shams Charania mardi. Un transfert pourrait être alors la seule issue… mais avec qui ?

D’autres joueurs comme C.J. McCollum, voire Herb Jones comme l’évoquait ESPN pourraient être des cibles moins difficiles.

LeBron James

Non, LeBron n’a pas demandé son transfert, ni même avancé le moindre signe indiquant qu’il souhaiterait le faire. Mais le meilleur marqueur de l’histoire pourrait tout de même agiter l’hiver. Parce que ses Lakers ne semblent pas beaucoup plus avancés qu’ils ne l’étaient la saison dernière à la même époque, qu’il ne court qu’après un dernier titre, et qu’il y a un peu moins d’un an, les Warriors avaient tenté un coup de poker XXL en contactant Los Angeles pour prendre la température. Golden State garde cette idée dans un coin de la tête assure ESPN.

Le plan des Lakers est pour le moment d’être à l’affut du moindre moyen de mieux entourer sa star dans les prochaines semaines, malgré une marge de manœuvre financière très réduite. Un éventuel immobilisme comme lors de la dernière trade deadline ou l’été dernier pourrait inciter des équipes opportunistes à venir à leur tour aux renseignements. LeBron James pourra de toute manière poser son veto si une offre ne lui convient pas grâce à sa « no-trade clause ».

Les pivots des Blazers

L’embouteillage envisagé en début de saison sur le poste 5 se confirme dans l’Oregon. Le rookie Donovan Clingan a profité au mieux de l’absence de Deandre Ayton pour prouver qu’il pouvait déjà obtenir un rôle et un temps de jeu significatif. De retour d’une longue blessure, Robert Williams III a, lui, rappelé qu’il est un joueur d’impact… quand il n’est pas à l’infirmerie. Cela fait trop de talent pour trop peu de minutes disponibles.

Williams semble le plus facilement « transférable » et un échange pourrait permettre de rééquilibrer l’effectif. Evan Sidery de Forbes avance les Lakers comme principale piste. Jerami Grant et Anfernee Simons ont aussi suscité l’intérêt de plusieurs franchises assurait Shams Charania.

Les Pacers

Finaliste de la Conférence Est des derniers playoffs, Indiana est pour le moment loin du compte. L’équipe de Tyrese Haliburton patauge dans le jeu comme au classement et tourne à peine à un rythme de qualifié au play-in. Et il y a déjà du mouvement pour revigorer un effectif pourtant largement reconduit par rapport à la saison dernière.

Les Pacers devaient à minima combler leurs manques, alors qu’Isaiah Jackson et James Wiseman, les deux pivots prévus à l’origine pour sortir du banc ont dû mettre un terme prématuré à leur saison. Alors pour dépanner, Indiana est allé chercher Thomas Bryant, cantonné au bout du banc à Miami, pour une maigre contrepartie. Thomas Bryant ne réglera pas tout et d’autres mouvements pourraient suivre. Le titulaire, Myles Turner, est lui dans sa dernière année de contrat. HoopsHype avance les pistes Obi Toppin et Jarace Walker comme les plus susceptibles d’être utilisées dans un transfert. A moins que la franchise n’entreprenne un mouvement plus ambitieux, comme l’an passé avec la venue de Pascal Siakam.

Les Nets

L’opération déstockage se confirme à Brooklyn avec Dennis Schröder comme premier départ. Même si le début de saison est une agréable surprise sportive, les Nets visent avant tout le moyen terme et seront à l’écoute de transferts pour une grande partie de leur effectif. Outre le transfert avec les Warriors, la franchise new-yorkaise a déjà fait savoir son tarif pour lui arracher un de ses cadres à en croire ESPN : il faudra se délester d’un premier tour de draft.

Même Cam Thomas pourrait être disponible contre un bon tarif, lui qui vit pour le moment sa meilleure saison en carrière. Bojan Bogdanovic, qui n’a pas encore joué cette saison, devrait bientôt faire son retour de blessure et pourrait intéresser des candidats aux playoffs s’il revient bien en forme, assure HoopsHype.

Cam Johnson et Dorian Finney-Smith pourraient eux amener de la profondeur sur les ailes pour une équipe candidate aux playoffs, voire plus. Les Kings suivent les deux dossiers d’après Evan Sidery de Forbes (ainsi que celui menant à Kyle Kuzma) avec Kevin Huerter et Trey Lyles comme possibles contreparties.

Liste des joueurs désormais disponibles pour un échange à partir du 15 décembre

Atlanta Hawks : Vit Krejci, Cody Zeller

Boston Celtics : Luke Kornet, Neemias Queta, Xavier Tillman

Brooklyn Nets : Keon Johnson, Shake Milton, Trendon Watford

Charlotte Hornets : Seth Curry, Taj Gibson, DaQuan Jeffries

Chicago Bulls : Talen Horton-Tucker, Jalen Smith

Cleveland Cavaliers : Tristan Thompson

Dallas Mavericks : Spencer Dinwiddie, Naji Marshall, Markieff Morris, Klay Thompson

Denver Nuggets : Vlatko Cancar, DeAndre Jordan, Dario Saric, Russell Westbrook

Detroit Pistons : Malik Beasley, Simone Fontecchio, Tobias Harris

Golden State Warriors : Kyle Anderson, Buddy Hield, De’Anthony Melton

Houston Rockets : Aaron Holiday

Indiana Pacers : James Johnson, Pascal Siakam, James Wiseman

Los Angeles Clippers : Mo Bamba, Nicolas Batum, Kris Dunn, James Harden, Derrick Jones Jr, Kevin Porter Jr

Los Angeles Lakers : LeBron James

Memphis Grizzlies : Luke Kennard

Miami Heat : Thomas Bryant, Alec Burks, Kevin Love

Milwaukee Bucks : Taurean Prince, Gary Trent Jr, Delon Wright

Minnesota Timberwolves : PJ Dozier, Luka Garza, Joe Ingles

New Orleans Pelicans : Javonte Green, Daniel Theis

New York Knicks : Cameron Payne

Oklahoma City Thunder : Isaiah Hartenstein

Orlando Magic : Kentavious Caldwell-Pope, Gary Harris, Cory Joseph, Moritz Wagner

Philadelphie 76ers : Andre Drummond, Paul George, Eric Gordon, Reggie Jackson, Kyle Lowry, Caleb Martin, Kelly Oubre Jr, Guerschon Yabusele

Phoenix Suns : Bol Bol, Tyus Jones, Damion Lee, Monte Morris, Royce O’Neale, Mason Plumlee

Sacramento Kings : DeMar DeRozan, Alex Len, Jordan McLaughlin, Orlando Robinson

San Antonio Spurs : Charles Bassey, Sandro Mamukelashvili, Chris Paul

Toronto Raptors : Bruno Fernando, Garrett Temple

Utah Jazz : Drew Eubanks, Patty Mill, Svi Mykhailiuk

Washington Wizards : Saddiq Bey, Anthony Gill, Jonas Valanciunas