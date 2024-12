Plusieurs Blazers sont surveillés de près

Actuellement loin d’en avoir terminé avec leur reconstruction, les Blazers ne manqueront pas d’animer le marché des transferts dans les semaines à venir, en cas d’offre séduisante.

Ainsi, plusieurs de leurs joueurs sont susceptibles de faire leurs valises et les trois premiers noms qui reviennent chez ESPN, ce sont ceux de Jerami Grant, Anfernee Simons et Robert Williams III.

Soit trois joueurs sous contrat au moins jusqu’en 2026, qui commencent à avoir de la bouteille en NBA et qui ont donc le profil-type pour intéresser des équipes qui visent les playoffs, pour ne pas dire le titre.

Reste que Jerami Grant, qui touche 30 millions de dollars par an, n’a pas le salaire le plus facile à transférer, tandis que Anfernee Simons et surtout Robert Williams III sont connus pour leur fragilité physique. Monter un « deal » ne sera ainsi pas chose aisée, mais plusieurs équipes surveillent de près la situation de chacun, alors que les dirigeants de Portland devront trancher quant à leur avenir dans l’Oregon.

À noter que des joueurs comme Deandre Ayton et Matisse Thybulle représentent aussi des candidats à un transfert crédibles, même si leur cote n’est pas la plus élevée.