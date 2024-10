Le sous-estimé Jerami Grant se rappelle au bon souvenir de ses adversaires

L’autre soir, il ne cachait pas avoir été pour le moins surpris. « Je me suis dit que ce devait être leur façon de défendre, de faire leurs rotations… », lâchait Jerami Grant, en parlant des Pelicans. Ces derniers étaient venus s’imposer dans l’Oregon il y a quelques jours malgré ce choix de quasiment faire l’impasse sur l’ailier des Blazers derrière l’arc.

Résultat : celui-ci ne s’était pas privé de sanctionner Brandon Ingram et les autres avec 8 paniers à 3-points convertis (sur 17 tentatives !), synonyme de record en carrière en la matière. « Ils ont continué à m’offrir des ‘catchs-and-shoot’ à 3-points. Ils étaient plutôt ouverts. Une fois que j’en ai vus plusieurs rentrer dedans, j’allais continuer à shooter », développait Jerami Grant, auteur de 34 points dans ce revers.

Et après cette première confrontation, les deux équipes se retrouvaient dans la même salle. Cette fois, le tir du natif de Portland a été davantage respecté et donc mieux défendu (2/7 de loin). Mais Jerami Grant a fait parler ses qualités de « slasher », en allant au contact pour finir près du cercle, avec ou sans la faute. Sa densité physique le lui permet.

« Ceux qui sont dans la ligue depuis un moment, si vous vous rappelez quand Jerami est arrivé dans la ligue, c’était un petit maigrichon qui pouvait défendre. Mais qui ne pouvait pas trouver la cible, il ne pouvait vraiment pas. Il s’est transformé en sérieux shooteur, parmi d’autres choses en attaque », rappelle Chauncey Billups.

40% à 3-points avec les Blazers

Lors de ses premières saisons à Philadelphie où il a été drafté en 2014 en 39e position, Jerami Grant jouait surtout à proximité du cercle, car il était compliqué pour lui de s’en écarter : à peine 30% de réussite à 3-points. Il a commencé à faire évoluer son tir avec sa deuxième équipe, le Thunder (39%).

Puis, au fur et à mesure qu’il gagnait en responsabilités offensives, à Detroit bien sûr, l’ailier a fini par gagner en constance. Jusqu’à se stabiliser autour de 40% de réussite depuis qu’il porte le maillot des Blazers. Une sacré courbe de progression pour celui qui était parti pour une carrière de simple « role player ».

« Et en défense, il éteint toujours des gars », rappelle Chauncey Billups, en pensant peut-être à l’un des quatre contres de son joueur asséné devant Zion Williamson. En 29 minutes lors de ce second match face à New Orleans, il a cumulé 28 points (9/17 aux tirs, 8/12 aux lancers), 5 rebonds, 2 interceptions et 2 passes.

Au regard de son solide début de saison, Chauncey Billups pense ainsi qu’il est un joueur « sous-estimé, principalement parce qu’on n’a pas gagné. Si tu n’es pas un fan des Blazers, tu n’entends pas parler de lui. On ne passe jamais sur les chaînes nationales. Il passe inaperçu, mais les gens qui le connaissent, le connaissent vraiment.»

Jerami Grant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 PHL 65 21 35.2 31.4 59.1 0.8 2.3 2.3 1.2 2.2 0.6 1.3 1.0 6.3 2015-16 PHL 77 27 41.9 24.0 65.8 1.3 3.4 3.4 1.8 2.8 0.7 1.4 1.6 9.7 2016-17 * All Teams 80 19 46.3 37.1 61.2 0.5 2.1 2.1 0.6 1.9 0.4 0.6 1.0 5.5 2016-17 * OKC 78 19 46.9 37.7 61.9 0.5 2.1 2.1 0.6 1.8 0.4 0.5 1.0 5.4 2016-17 * PHL 2 21 35.3 0.0 50.0 0.0 3.0 3.0 0.0 2.5 0.0 1.5 2.0 8.0 2017-18 OKC 81 20 53.5 29.1 67.5 1.1 2.9 2.9 0.7 1.9 0.4 0.7 1.0 8.4 2018-19 OKC 80 33 49.7 39.2 71.0 1.2 4.0 4.0 1.0 2.7 0.8 0.8 1.2 13.6 2019-20 DEN 71 27 47.8 38.9 75.0 0.8 2.7 2.7 1.2 2.2 0.7 0.9 0.8 12.0 2020-21 DET 54 34 42.9 35.0 84.5 0.6 4.0 4.0 2.8 2.3 0.6 2.0 1.1 22.3 2021-22 DET 47 32 42.6 35.8 83.8 0.6 3.5 3.5 2.4 2.3 0.9 1.8 1.0 19.2 2022-23 POR 63 36 47.5 40.1 81.3 0.8 3.7 3.7 2.4 2.4 0.8 1.8 0.8 20.5 2023-24 POR 54 34 45.1 40.2 81.7 0.7 2.9 2.9 2.8 2.2 0.8 2.1 0.6 21.0 2024-25 POR 3 34 44.8 37.5 77.8 0.3 4.0 4.0 2.0 2.7 1.3 2.7 2.7 26.0 Total 675 28 45.5 36.4 74.7 0.9 3.1 3.1 1.6 2.3 0.7 1.3 1.1 13.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.