Première victoire de la saison pour les Blazers, qui se vengent des Pelicans

Pour limiter les déplacements, la NBA a instauré depuis quelques saisons des « doubles duels », avec des équipes qui se jouent deux fois de suite. C’est ce qu’il s’est passé à Portland, entre les Blazers et les Pelicans.

Lors du premier choc, Zion Williamson et ses coéquipiers avaient réussi à s’en sortir, un peu par miracle. Pour le deuxième, les Blazers ont toutefois pris leur revanche (125-103), dominant la rencontre dans les grandes largeurs.

Pourtant, Brandon Ingram semble dans la suite de son shoot décisif, pour lancer idéalement le match des Pels.

Sauf que derrière ce 8-0 initial, ce sont les Blazers qui vont montrer le plus d’entrain, avec un tandem Simons – Grant qui trouve des ouvertures, et Toumani Camara en bout de chaîne. Du côté de New Orleans, on joue en marchant, et il n’y a personne pour apporter de l’intensité et surtout du mouvement à une attaque qui ronronne.

Dans ce schéma, Zion Williamson manque d’espace, et s’il parvient à trouver quelques ouvertures, il fait face à une forêt de bras près du cercle, et se fait notamment cueillir par Donovan Clingan…

Alors que Portland a la main sur le match, on se demande si on peut revivre le scénario de la veille. Mais malgré quelques séquences brouillonnes, les Blazers ne lâcheront cette fois pas le match, bien aidés par des Pelicans qui semblaient de toute façon manquer d’énergie pour réaliser un deuxième hold-up consécutif dans l’Oregon.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Premier succès de la saison pour les Blazers. Ça aurait sans doute dû arriver la veille, mais c’est bien pour ce deuxième duel que Portland a obtenu son premier succès de la saison, après deux défaites pour débuter. Pour la troupe de Chauncey Billups, qui devrait encore traîner dans les bas-fonds de l’Ouest, c’est important.

– Les Pelicans en souffrance au rebond. C’était une grosse crainte en voyant la construction de cet effectif, qui mise tout sur les extérieurs. Cette nuit, les Blazers ont ainsi insisté au rebond et La Nouvelle-Orléans n’a pas tenu le choc, perdant la bataille (51-39) et lâchant 22 rebonds offensifs qui ont fait très mal.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.