Les Nuggets cherchent à se renforcer, Zeke Nnaji sur le départ

Les Nuggets n’ont toujours pas lancé leur saison et ne tiennent vraiment que par les énormes performances de Nikola Jokic, qui parfois ne suffisent pas puisque le banc de Denver est problématique. Il a été affaibli au fil des années avec les départs de Jeff Green, Bruce Brown et Kentavious Caldwell-Pope.

Ce dernier était ainsi titulaire mais son départ l’été dernier a obligé Michael Malone à mettre Christian Braun dans le cinq majeur, et donc à le sortir du banc.

Le bilan de 12 victoires pour 10 défaites est clairement décevant, le triple MVP le dit haut et fort, et selon Marc Stein, les dirigeants seraient « désireux de faire bouger » les choses. Seul problème : ils sont limités financièrement car les cadres (Nikola Jokic, Jamal Murray, Michael Porter Jr. et Aaron Gordon) sont inamovibles et mobilisent une très grosse partie de la masse salariale.

Ensuite, ce ne sont que des « petits » salaires. Le cinquième de la franchise c’est Zeke Nnaji, avec ses 8.9 millions cette saison et c’est pour cela que, pour notre confrère, les Nuggets sont prêts à s’en séparer.

Sauf que recruter un joueur d’impact en échange d’un Zeke Nnaji qui ne joue quasiment jamais (seulement 5 minutes et 1.2 point de moyenne) et reste sous contrat jusqu’en 2028, cela s’annonce particulièrement difficile.

Ainsi, pour tenter de davantage convaincre, voire de séduire, d’autres franchises, Denver devra sans doute renforcer son offre avec des choix de Draft. Ce sera le prix à payer pour espérer améliorer son banc, même s’il y a peu de chances que ça règle d’un coup de baguette magique les problèmes de la franchise.