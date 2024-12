Nikola Jokic : « Nous allons vraiment dans la mauvaise direction »

Certes, les Nuggets devaient faire sans Jamal Murray et Aaron Gordon pour ce match à Washington. Mais les Wizards étaient en perdition depuis plus d’un mois, et restaient sur 16 défaites consécutives. Ils étaient également privés de pas mal de monde (Kyle Kuzma, Malcolm Brogdon, Alex Sarr, Corey Kispert, Kyshawn George…). Surtout, Nikola Jokic (56 points, 16 rebonds, 8 passes) s’est senti bien seul.

À l’arrivée, ça fait une défaite de plus pour Denver (11 victoires – 10 défaites), qui commence à s’inquiéter…

« Nous allons vraiment dans la mauvaise direction » constate Nikola Jokic. « C’est la faute de tout le monde. Pas seulement celle du coach. Ce n’est pas sa faute si nous ne mettons pas de tir. Ce n’est pas sa faute si nous ne communiquons pas. Bien sûr, il a une petite part mais nous ne sommes simplement pas bons collectivement. »

Si le triple MVP défend son coach, Mike Malone, c’est que ce dernier avait décidé d’endosser la responsabilité des problèmes actuels de l’équipe, en expliquant ne pas arriver à faire entendre son message dans ce groupe.

Le triple MVP a des idées pour motiver ses coéquipiers…

« Nous avons des sessions vidéos. Nous évoquons les responsabilités des gars, nous parlons des problèmes mais ils se répètent, encore et encore et encore. Ma responsabilité est là, dans le fait que nous soyons à 11-10, parce que je fais évidemment du mauvais travail pour nous préparer en tant qu’équipe, pas seulement pour gagner, mais aussi pour être capable d’aller sur le terrain et de simplement mettre en place les choses. »

Pour Michael Porter Jr, le problème principal est lié aux absences, les cadres ayant développé une alchimie et une communication qui disparaissent dès qu’ils ne sont plus là. « En tant qu’équipe, nous devons retrouver notre dynamisme, notre joie de vivre, pour savoir que lorsque nous entrons dans une salle, nous sommes censés battre les adversaires. Je ne pense pas que nous ayons cela en ce moment. Nous avons été très, très médiocres ».

« Les équipes marquent 125 points chaque soir contre nous, donc j’imagine que nous sommes la pire défense de la ligue » continue encore Nikola Jokic, qui exagère un peu, son équipe étant… 19e au « Defensive Rating ».

« J’attends une réaction » conclut-il. « Dans mon pays, après ce genre de séquences, le chèque qu’on reçoit est plus léger que d’habitude. Peut-être que c’est ce qu’on doit faire. Pour trouver un peu de motivation. Et peut-être aller sur le banc, c’est en général une assez bonne motivation également… »